Aktuelle Unwetterwarnungen in Franken im Unwetter-Ticker: In welchen fränkischen Kreisen und Städten drohen Stürme, Gewitter, starke Regenfälle, Hagel und Überschwemmungen? Welche Gefahren bringt das Wetter mit sich? Was sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD)?

Die neuesten Informationen zur Unwetterlage in Franken, Bayern und ganz Deutschland im Unwetter-Ticker bei inFranken.de.

Update Sonntag, 10.03.2019, 6.30 Uhr: DWD warnt vor starken Sturmböen

Für ganz Franken hat der DWD Sturmwarnungen ausgegeben. Die bestehenden Warnungen wurden verlängert, beziehungsweise teilweise hochgestuft und gelten für den gesamten Sonntag. So wie im restlichen gesamten Süddeutschland kann es heute auch in Franken zu starken Sturmböen mit bis zu 100 km/h kommen. Dort, wo es zu Schauern kommt, kann es teilweise sogar zu orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h kommen.

Update Samstag, 9.03.2019, 17.20 Uhr: Wetterdienst warnt vor Sturm

Der Deutsche Wetterdienst war am Samstagnachmittag vor starken Sturmböen (Stufe 2 von 4). Die Wetterexperten machen darauf aufmerksam, dass einzelne Äste herabstürzen können. Zudem wird es am Sonntag sehr regnerisch. Eine neue Regenfront mit teil auch kräftigen Gewittern erreicht Bayern.

Vom Sturm betroffen sind konkret betroffen folgende Kreise und Städte in der Region

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kronach, Forchheim, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg, Hof und Coburg.

Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Nürnberg und das Nürnberger Land, Erlangen, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Ansbach, Roth, Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen.

Unterfranken: Stadt und Kreis Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Aschaffenburg.

Update 08.03.2019, 21.45 Uhr: Sturm trifft auf Franken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in Franken am Samstag. Die Böen haben die Stärke zwei von vier. Es können einzelne Äste von Bäumen herabstürzen.

Konkret betrifft die Warnung die Kreise Kulmbach, Kronach, Forchheim, Würzburg, Weißenburg-Gunzenhausen, Lichtenfels, Bad Kissingen, Erlangen-Höchstadt, Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Bayreuth, Schweinfurt, Kitzingen, Bamberg, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Hof, Miltenberg, Nürnberger-Land, Main-Spessart, Ansbach, Aschaffenburg, Roth, Fürth, Coburg, Miltenberg und die Städte Nürnberg, Würzburg, Weißenburg-Gunzenhausen, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt, Bamberg, Hof, Erlangen, Ansbach, Aschaffenburg, Fürth sowie Coburg.

Die Warnung des DWD gilt vom Samstagmorgen um 10 Uhr bis Samstagabend um 18 Uhr. Bei Lagen über 400 Metern kann der Sturm früher eintreten.

Update 08.03.2019. 15.30 Uhr: Wetterdienst warnt vor Gewitter

In Mittelfranken soll es laut Deutschem Wetterdienst an diesem Freitag gewittern. Der DWD warnt vor Unwetter der Stärke 2 von 4 und kündigt Blitzschlag, eventuell entwurzelte Bäume und beschädigte Dächer an.

Konkret betrifft die Warnung den Kreis Roth, Kreis und Stadt Ansbach sowie für den Kreis Weißenburg-Gunzenhausen. Bis 16 Uhr soll es hier zu Unwetter kommen.

Update 07.03.2019, 18.15 Uhr: Neue Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Eine Reihe neuer amtlicher Warnungen vor Sturmböen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagnachmittag, 07.03.2019, herausgegeben.

Folgende Regionen sind von Donnerstag, 07.03.2019, um 18.00 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 08.03.2019, 15.00 Uhr, betroffen:

Landkreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 800 Meter)

Folgende Regionen sind von Donnerstag, 07.03.2019, um 18.00 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 08.03.2019, 0.00 Uhr, betroffen:

Stadt und Landkreis Hof (Lagen über 800 Meter)

Stadt und Landkreis Bayreuth (Lagen über 800 Meter)

Weitere bzw. zusätzliche Warnmeldungen gelten am Freitag, 08.03.2019, von 0.00 bis voraussichtlich 15.00 Uhr in diesen Teilen Frankens:

Landkreis Kulmbach (Lagen über 600 Meter)

Landkreis Kronach (Lagen über 600 Meter)

Stadt und Landkreis Hof (Lagen über 600 Meter)

Stadt und Landkreis Bayreuth (Lagen über 600 Meter)

Laut DWD besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). Mögliche Gefahren sind

herabstürzende Äste und herabfallende Gegenstände.

Update 07.03.2019, 6 Uhr: Sturmböen fegen über Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Sturmböen. Es besteht Gefahrenstufe 2 von 4.

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Landkreis Fürth

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Kulmbach

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Kitzingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Haßberge

Landkreis Roth

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Diese Warnungen gelten laut DWD von 8 bis 18 Uhr am Donnerstag (7. März 2019).

Für den Kreis Rhön-Grabfeld sowie für Stadt und Landkreis Hof wurde zusätzlich nochmals ab 10 Uhr gewarnt. Ab 18 Uhr am Abend wird zusätzlich für die Stadt und den Landkreis Bayreuth gewarnt. Diese Warnung hat laut DWD bis 18 Uhr am Freitag (8. März 2019) Bestand.

Update 06.03.2019, 20 Uhr: Sturmwarnungen für mehrere Landkreise

Der DWD hat für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 3 und 8 Uhr eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 bis 4 in folgenden Landkreisen ausgesprochen:

Kronach

Hof

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Weiterhin warnt der DWD vor herabstürzenden Ästen und herabfallenden Gegenständen. Mehr zur stürmischen Wetterlage in Franken lesen Sie in unserer ausführlichen Wettervorschau.

Update 05.03.2019, 7.45 Uhr: Unwetterwarnungen für Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in zahlreichen fränkischen Regionen. Demnach warnt der DWD vor Sturmböen, die Warnung betrifft Stufe 2 von 4.

Diese Städte und Landkreise sind betroffen:

Landkreis Kronach

Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Erlangen

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Main-Spessart

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Forchheim

Stadt und Landkreis Würzburg

Landkreis Kulmbach

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Lichtenfels

Stadt und Landkreis Bayreuth

Landkreis Haßberge

Landkreis Kissingen

Stadt und Landkreis Hof

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt und Landkreis Bamberg

Landkreis Roth

Stadt und Landkreis Fürth

Stadt und Landkreis Coburg

In Franken und ganz Bayern kam es durch das Sturmtief "Bennet" zu zahlreichen Schäden - die Lage im Überblick.

Update 04.03.2019, 18.30 Uhr: Gewitterzelle verschiebt sich

Mit einem Update um 18.30 Uhr aktualisiert der Deutsche Wetterdienst seine Warnung vor Gewittern der Stärke 2 von 4 von 17.20 Uhr.

Jetzt umfasst das betroffene Gebiet folgende Städte und Kreise: Lichtenfels, Kronach, Coburg, Kulmbach und Nürnberg. Bis 19 Uhr ist hier mit Blitzschlag, umstürzende Bäumen und Schäden an Dächern zu rechnen.

Update 04.03.2019, 17.20 Uhr: Starke Gewitter rollen auf Franken zu

Bis 18 Uhr warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern in Franken. Örtlich kann es Blitzschlag geben, vereinzelt können auch Bäume entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Laut DWD handelt es sich um Gewitter der Stärke 2 von 4.

Betroffen sind Kreis und Stadt Ansbach, Kreis Kitzingen, Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Kreis Rhön-Grabfeld, Kreis Bad Kissingen und Kreis und Stadt Würzburg.

Update 04.03.2019, 12 Uhr: Baum stürzt auf Auto - Fahrer tot

Sturmböen ziehen über Franken - in Hallstadt musste deswegen bereits der Faschingsumzug abgesagt werden. Doch nicht nur in Franken wütet am Rosenmontag der Wind: Ein umstürzender Baum hat am Montag im münsterländischen Ochtrup einen 37 Jahre alten Autofahrer getötet. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. "Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt", sagte ein Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der Mann aus Ochtrup saß allein im Auto.

Update vom 03.03.19: DWD warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntagnachmittag eine amtliche Warnung vor teils schweren Sturmböen herausgegeben.Alle Städte und Kreise Frankens sind betroffen. Die Warnung gilt im Detail für:

Oberfranken: Stadt und Kreis Bayreuth, Kronach, Forchheim, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg, Hof und Coburg. In höheren Lagen ab 800 Metern gilt die Warnung vor schweren Sturmböen der Stufe 2 von 4.

Mittelfranken: Stadt und Kreis Fürth, Nürnberg und das Nürnberger Land, Erlangen, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Ansbach, Roth, Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen.

Unterfranken: Stadt und Kreis Kitzingen, Würzburg, Main-Spessart, Miltenberg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Aschaffenburg. Auch hier gilt die Warnung der Stufe 2 von 4 in Lagen ab 800 Metern Höhe.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt voraussichtlich bis Montag (04.03.19) um 21 Uhr.

Update vom 09.02.2019: DWD warnt vor Sturmböen über Franken

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 für weite Teile Frankens herausgegeben. Die Warnung gilt von Sonntag, 9 Uhr morgens, bis Montag, 8 Uhr morgens - also fast den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch. Durch den Sturm könnten beispielsweise Äste oder Gegenstände herabfallen, warnt der DWD. Wer sich im Freien aufhält, sollte besondere Vorsicht walten lassen.

Die amtliche Warnug vor Sturmböen gilt für die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter)

Kreis Kulmbach, Lagen über 600 Meter

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Fürth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Roth

Kreis und Stadt Hof, Lagen über 600 Meter

Kreis Haßberge

Kreis Kitzingen

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Miltenberg

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Bayreuth, Lagen über 600 Meter

Kreis Main-Spessart

Kreis Kronach, Lagen über 600 Meter

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Update vom 25.01.2019: Sturmböen über Oberfranken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Der DWD meldet mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.

Die amtliche Warnung gilt für folgende Regionen von Freitag, 25. 01. 2019, um 22 Uhr bis Sonntag, 27.01.2019, um 10 Uhr. Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter)

Kreis und Stadt Hof (Lagen über 800 Meter)

Update vom 17.01.2019, 21.35: Warnungen in fränkischen Regionen ausgedehnt

Für die Regionen Forchheim, Nürnberg, Erlangen, Höchstadt und Ansbach hat der DWD die Warnung vor starkem Gewitter bis 22.30 verlängert.

Update vom 17.01.2019, 18.30 Uhr: Gewitterwarnungen bis 20 Uhr

Der DWD warnt vor Unwettern in weiteren fränkischen Städten und Landkreisen, bestehende Warnungen werden zum Teil verlängert. Warnungen vor starkem Gewitter gelten bis 20 Uhr für:

Stadt Nürnberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Stadt Erlangen

Kreis und Stadt Hof

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Haßberge

Update vom 17.01.2019, 18 Uhr: Das Gewitter zieht beinahe über ganz Franken

Das Gewitter scheint sich über ganz Franken auszubreiten. Der DWD gibt weitere Warnungen heraus. Zusätzlich betroffen sind:

Kreis und Stadt Fürth

Stadt Schwabach

Kreis Forchheim

Update vom 17.01.2019, 17.30 Uhr: Weitere Gewitterwarnungen in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren starken Gewittern der Stufe 2 von 4 in Franken. Die Warnung gilt bis 19 Uhr. Der DWD warnt vor örtlichem Blitzschlag. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich. Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kulmbach

Update vom 17.01.2019, 16.30 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter in fränkischen Regionen

Der Deutsche Wetterdienst meldet eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter. Die Warnung gilt von 16.30 bis 17.30 Uhr. Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Main-Spessart

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Miltenberg

Update 17.01.19: Sturmböen in Lagen über 800 Metern

Am Donnerstagmorgen hat der DWD erneut eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Die betrifft derzeit die Kreise Rhön-Grabfeld, Hof und Bayreuth. Jeweils in Lagen über 800 Metern gilt die Stufe 2 von 4. Bitte achten Sie auf herabfallende Gegenstände, wenn Sie draußen unterwegs sind.

Update vom 16.01.2019: Sturmböen über fränkischen Regionen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Der DWD meldet mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Die amtliche Warnung gilt für folgende Regionen von 20 Uhr bis morgen (17.01.2019) 12 Uhr. Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Hof

Update vom 11.01.2019: Sturmböen im Kreis Bayreuth

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagnachmittag vor Sturmböen in Stadt und Kreis Bayreuth. Die Warnung gilt für Lagen über 1000 Metern und gilt voraussichtlich bis Samstagmittag gegen 12 Uhr. Der DWD weist zudem auf mögliche Gefahren hin. Beispielsweise könnten einzelne Äste herabstürzen.

Update vom 9.1.2019, 06.30 Uhr: Sturmwarnung aktualisiert

Der Deutsche Wetterdienst hat nun auch eine amtliche Warnung vor Sturmböen für Kreis und Stadt Bayreuth für Lagen über 1000 Metern herausgegeben. Die Warnung gilt voraussichtlich bis Mittwochabend, 18 Uhr.

Update vom 8.1.2019, 11.50 Uhr: Sturmwarnung für ganz Bayern

Für ganz Bayern hat der Deutsche Wetterdienst eine Sturmwarnung bekannt gegeben. Demnach rückt ein Sturm an. Es treten dabei Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 km/h auf. Die Böen erreichen den Freistaat aus Westen. In exponierten Lagen erreichen die Böen sogar um die 85 km/h.

Update vom 8.1.2019, 10.25 Uhr: Sturmböen dauern länger an

Für einige Städte und Kreise in Franken wird es länger stürmisch bleiben. Ursprünglich sollten die Sturmböen bis Mittwoch 3 Uhr andauern. Der Deutsche Wetterdienst hat die Gültigkeit der Warnung vor Sturmböen für einige fränkische Regionen auf Mittwoch, 8 Uhr aktualisiert. Folgende fränkische Regionen sind betroffen:

Stadt Nürnberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis und Stadt Ansbach

Update vom 8.1.2019, 10.25 Uhr: Weitere fränkische Städte und Kreise von Sturmböen betroffen

Der Deutsche Wetterdienst hat die amtliche Warnung vor Sturmböen aktualisiert. Die Liste der betroffenen fränkischen Regionen wurde erweitert. Die amtliche Warnung gilt nun auch für folgende Städte und Kreise:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Stadt Schwabach

Update vom 8.1.2019, 06.25 Uhr: DWD warnt vor Sturm in vielen fränkischen Regionen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 in zahlreichen Regionen in Franken herausgegeben. Die Warnung gilt von Dienstag, 10 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 3 Uhr. Der DWD warnt vor möglichen Gefahren, wie beispielsweise herabstürzende Äste oder Gegenstände. Betroffen sind die folgenden fränkischen Städte und Kreise:

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Roth

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Kitzingen

Stadt Nürnberg

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Miltenberg

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Main-Spessart

Stadt Erlangen

Kreis Nürnberger Land

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Update vom 02.01.2019, 11.54 Uhr: Amtliche Warnung vor markantem Wetter in Teilen Frankens

Im Kreis Nürnberger Land, Kreis Forchheim, Kreis und Stadt Hof, Kreis und Stadt Bayreuth, Kreis Roth, Stadt und Kreis Bamberg, Kulmbach sowie Kreis Erlangen-Höchstadt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starkem Gewitter. Das markante Unwetter kann die Stufe 2 von 4 annehmen. Örtlich kann es Blitzschlag und Platzregen geben.

Update 01.01.2019, 15.00 Uhr: Warnungen vor Sturmböen in Teilen Frankens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat folgenden Landkreisen und Städte eine amtliche Warnung vor Sturmböen ausgesprochen. Sie gilt in der Zeit von Dienstag, 01.01.2019, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 02.01.2019, 18.00 Uhr:

Kulmbach (Lagen über 600 Meter)

Bayreuth (Lagen über 600 Meter)

Kronach (Lagen über 600 Meter)

Hof (Lagen über 600 Meter)

Laut DWD besteht die Warnstufe 2 von 4. Es sollte auf herabfallende Äste und Gegenstände geachtet werden.

Update 29.12.2018, 14.00 Uhr: Warnungen vor Sturmböen in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt in folgenden Landkreisen und Städten vor Sturmböen in der Zeit von Samstag, 29.12.2018, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 30.12.2018, 12.00 Uhr:

Rhön-Grabfeld

Bayreuth

Hof

Es besteht die Warnstufe 2 von 4 in Höhen über 800 Meter. Es sollte auf herabfallende Äste und Gegenstände geachtet werden.

Update 23.12.208, 20 Uhr: Hochwasserwarnung für Teile Bayerns

Nach dem extrem trockenen Sommer droht nun zu Weihnachten in Teilen Bayerns und am Rhein in Baden-Württemberg Hochwasser. In Kempten im Allgäu könnten Häuser im Bereich der Oberen Iller überschwemmt werden, warnte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Sonntag.

Es gelten die beiden höchsten Meldestufe drei bis vier. Ergiebiger Dauerregen von bis zu 120 Litern pro Quadratmeter binnen 24 Stunden sowie Tauwetter könnten die Überflutungen verursachen, hieß es. "In 24 Stunden fallen ungefähr zwei Drittel von dem, was sonst in einem Monat an Regen fällt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.

Auch für die Landkreise Donau-Ries sowie Regensburg, Weiden, Ansbach und Kronach gab der Dienst eine Warnung der Meldestufe zwei heraus.

Für den Rhein wurde nach Monaten mit zum Teil extrem niedrigen Wasserständen an den Weihnachtsfeiertagen eine erste Hochwasserwelle erwartet. Anhaltender und kräftiger Regen könnte den Fluss am Pegel Maxau (Karlsruhe) am 25. und 26. Dezember nach der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Richtung acht Meter steigen lassen.

Seit Anfang des Monats hatte der Wasserstand stark geschwankt. Am Samstag zeigte der Pegel zeitweise bereits um die fünf Meter. "Für Sonntag und Montag werden anhaltende und gebietsweise kräftige Regenfälle erwartet. Dadurch werden teilweise die Wasserstände sehr rasch und stark ansteigen", schrieb die HVZ auf ihrer Seite.

Vor allem auch kleinere und mittlere Bäche und Flüsse im Schwarzwald könnten über die Ufer treten, teilte die Zentrale mit Sitz in Karlsruhe am Sonntag mit. Dies gelte auch für östliche Zuflüsse des Neckars.

So schlimm wie beim historischen Hochwasser 1993 wird es aber aller Voraussicht nach nicht werden. Vor 25 Jahren hatte eines der schlimmsten Weihnachts-Hochwasser der deutschen Geschichte an Mosel, Rhein und Saar Zehntausende in Schrecken versetzt und Millionenschäden angerichtet.

Update 22.12.2018, 6.30 Uhr: Warnungen vor Sturmböen in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt in folgenden Landkreisen und Städten vor Sturmböen:

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Würzburg

Kitzingen

Haßberge

Coburg

Lichtenfels

Bamberg

Kulmbach

Kronach

Bayreuth

Hof

Wunsiedel

Forchheim

Erlangen

Fürth

Nürnberg

Ansbach

Neustadt an der Aisch

Weißenburg-Gunzenhausen

Roth

Hier treten Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h auf. Achten Sie auf herabfallende Äste und Gegenstände.

Warnungen für Sturmböen für große Teile Frankens: Update vom 21. Dezember 2018, 22.15 Uhr

Der DWD hat eine weitere Warnung vor markantem Wetter herausgegeben: Vorsicht vor Sturmböen in Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter) gilt am Samstag, 22.12.2018, von 0.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Viele der Unwetterwarnungen von 16.15 Uhr gelten weiterhin.

Weitere Unwetterwarnungen für große Teile Frankens: Update vom 21. Dezember 2018, 16.15 Uhr

Der deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnungen für Franken von Freitagnachmittag, 21.12.2018, aktualisiert.

Eine amtliche Warnung vor Sturmböenab sofort und bis 0.00 Uhr gilt nun für folgende Regionen:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Miltenberg

Kreis Kitzingen

Kreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 600 Meter)

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Ansbach

Kreis Roth (Lagen über 600 Meter)

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Würzburg

Kreis Main-Spessart

Amtliche Warnungen vor Sturmböen ab sofort und bis Samstag, 22.12.2018, um 19.00 Uhr wurden für diese Regionen herausgegeben:

Kreis Bad Kissingen (Lagen über 600 Meter)

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Weitere warnt der DWD für Samstag, 22. 12. 2018, vor Sturmböen für Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter) sowie Kreis und Stadt Hof (ebenfalls Lagen über 800 Meter). Diese beiden Meldungen gelten voraussichtlich von 0.00 bis 10.00 Uhr.

Für sämtliche Warnungen gilt die Stufe 2 von 4. Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Besonders sollte auf herabfallende Gegenstände geachtet werden.

Mehrere Unwetterwarnungen für Franken: Update vom 21. Dezember 2018, 15.45 Uhr

Am Freitagnachmittag (21. 12. 2018) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehrere Unwetterwarnungen für Teile Frankens herausgegeben: Demnach drohen schwere Sturmböen für den Kreis Rhön-Grabfeld (Lagen über 800 Meter). Die Warnung gilt ab sofort und bis Samstag, 22. 12. 2018, um 0.00 Uhr.

Für Samstag, 22. 12. 2018, warnt der DWD vor Sturmböen für Kreis und Stadt Bayreuth (Lagen über 800 Meter) sowie Kreis und Stadt Hof (ebenfalls Lagen über 800 Meter). Diese beiden Meldungen gelten voraussichtlich von 0.00 bis 10.00 Uhr. Für sämtliche aktuelle Warnungen besteht Warnstufe 2 von 4.

