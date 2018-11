Die Nutzer haben abgestimmt: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken

Glühwein trinken und den Duft von Zuckerwatte, Lebkuchen und gebrannten Mandeln genießen - die Zeit der Weihnachtsmärkte bricht an. inFranken.de wollte von seinen Facebook-Fans wissen, wo der schönste Weihnachtsmarkt der Region stattfindet. Hier kommt die Top 10 der schönsten Weihnachtsmärkte in Franken unserer Nutzer:

Platz 10: Weihnachtsmarkt in Würzburg

Würzburg hat einen der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Deutschlands zu bieten. Mit rund 100 Ständen fügt sich das breitgefächerte Angebot der Händler in die historische Kulisse von Falkenhaus und gotischer Marienkapelle ein: Gewürze, Christbaumkugeln und Schnitzereien, Kerzen, Keramik, Spielwaren, Kinderkarussells und vielem, was zur Weihnachtszeit gehört. Selbstverständlich fehlt der Glühwein genauso wenig wie die gebrannten Mandeln und andere Spezialitäten, die Leib und Seele erwärmen.

Adresse:

Marktplatz 13, 97070 Würzburg

Eröffnung Freitag, 30.11.2018 ab 17:30

Dauer: 30.11.2018 - 23.12.2018

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 10.00 - 20.30 Uhr

Sonntag:11.00 - 20.30 Uhr

Informationen zum Weihnachtsmarkt

Platz 9: Gut Wolfgangshof in Anwanden

Auf dem Gut Wolfgangshof können die Besucher den beliebten Weihnachtsmarkt von Schloss Hexenagger im Ambiente fränkischer Fachwerk-Gebäude erleben. Etwa 120 Kunsthandwerker und Aussteller zeigen in urigen Holzhütten, im historischen Kuhstall, in der Wagenremise, auf dem Heuboden und in der alten Säulen-Getreidehalle ihre liebevoll ausgesuchten Waren.

Adresse:

Gut Wolfgangshof, Weitersdorfer Straße 22, 90513 Zirndorf

Öffnungszeiten:

Erstes Wochenende:

Freitag, 23.11.2018: 15.00 - 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag, 24.11.2018 und 25.11.2018: 12.00 - 20.00 Uhr

2. Wochenende:

Freitag, 30.11.2018: 15.00 bis 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag, 1.12.2018 und 2.12.2918: 12.00 - 20.00 Uhr

3. Wochenende:

Freitag, 7.12.2018: 15.00 bis 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 8.12.2018 und 9.12.2018: 12.00 - 20.00 Uhr

4. Wochenende:

Freitag, 14.12.2018: 15.00 - 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag, 15.12.2018 und 16.12.2018: 12.00 bis 20.00 Uhr

Eintrittspreis:

Kinder von 6 bis 15 Jahren: 1,00 Euro

Erwachsene ab 16 Jahren: 6,00 Euro

Website Gut Wolfgangshof

Platz 8: Weihnachtsmarkt Mitwitz im Wasserschloss

Der Weihnachtsmarkt in Mitwitz am schönen Wasserschloss besteht aus zahlreichen Verkaufsständen an denen dem Besucher weihnachtliche Backwaren und warme Speisen angeboten werden. Gegen die Kälte wird Glühwein oder Feuerzangenbowle angeboten.

Adresse:

Coburger Straße 14, 96268 Mitwitz

Öffnungszeiten:

Samstag, 1.12.2018: 13.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag, 2.12.2018: 13.00 bis 18.00 Uhr

Infos zum Weihnachtsmarkt Wolfgangshof

Platz 7: Weihnachtsmarkt in Forchheim

Auf dem Rathausplatz entsteht eine besonders gemütliche Atmosphäre, wenn man, umringt von den vielen kleinen Buden gemütlich Glühwein und Lebkuchen oder fränkische Bratwurst vor historischer Kulisse genießen kann. Auch weitere kulinarische Köstlichkeiten, wie Feuerzangenbowle, Glühbier, bis hin zu ungarischen und französischen Spezialitäten verwöhnen den Besucher. Eine breite Auswahl an Weihnachtsgeschenken, Weihnachtsdekorationen wie Christbaumschmuck, Süßwaren und Spielzeug werden auf dem malerischen Markt angeboten. Kutschfahrten, Nostalgie-Karussell, Kindertheater, Eisenbahnausstellung sowie eine lebende Krippe begeistern zudem die Kleinen.

Adresse:

Kapellenstraße 16, 91301 Forchheim

Öffnungszeiten:

1. Dezember - 24. Dezember

Montag bis Freitag: 12.00 bis 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11.00 bis 20.00 Uhr

Heilig Abend, 24. Dezember: 9.00 - 12.00 Uhr

Infos Weihnachtsmarkt Forchheim

Platz 6: Spalter Weihnachtsmarkt

Am ersten Adventswochenende verwandelt sich die romantische Hopfenstadt Spalt in der Nähe des Brombachsees in Mittelfranken traditionell in eine geradezu märchenhafte Weihnachtsstadt: Ein Lichtermeer in der ganzen Altstadt, weihnachtliche Buden in allen Gassen, aufgeputzte, sonst verborgene Keller und Gewölbe, in denen althergebrachte Handwerkskunst bestaunt werden kann, und einladend geschmückte Hinterhöfe und Scheunen, in den liebevoll hergestellte Bastelwaren und fränkische Spezialitäten angeboten werden.

Adresse:

Hauptstraße, 91174 Spalt

Öffnungszeiten:

Am 1. Adventswochenende

Samstag den 1.12.2018: 15.00 - 21.00 Uhr

Sonntag den 2.12.2018: 12.00 - 19.00 Uhr

Website Spalter Weihnachtsmarkt

Platz 5: Bamberger Weihnachtsmarkt

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Maximiliansplatz in der Bamberger Fußgängerzone zum vorweihnachtlichen Festplatz. Mitten in der Altstadt mit ihren erleuchteten und geschmückten Geschäften und Straßen riecht es nach Bratwürsten und gebrannten Mandeln, Glühwein und Lebkuchen. Spielzeug und Glaskugeln hängen an den Marktständen, die Augen der Kinder hängen an den Auslagen. Besucher finden Kunsthandwerkliches und Hochwertiges zur Dekoration und Praktisches für die Weihnachtszeit ist auch aufzutreiben.

Adresse:

Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten:

22.November bis 23. Dezember

Montag bis Samstag: 9.30 - 20.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 20.00 Uhr

Infos Bamberger Weihnachtsmarkt

Platz 4: Rothenburger Reiterlesmarkt

Eingebettet in die malerische Kulisse zwischen Rathaus und Kirche ist der Reiterlesmarkt einer der reizvollsten Weihnachtsmärkte des Landes. Und als einer der wenigen hat er eine Jahrhunderte alte Tradition, wie schon der Name vermuten läßt. Der germanischen Sagenwelt entnommen ist das "Reiterle" - gleich dem Weihnachtsmann - eine glückbringende Gestalt, die alle Menschen durch seinen Besuch erfreut.

Adresse:

Grüner Markt, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Öffnungszeiten:

30. November bis 23. Dezember

Montag bis Donnerstag: 11.00 - 19.00 Uhr

Freitag bis Sonntag: 11.00 - 20.00 Uhr

Infos Rothenburger Reiterlesmarkt

Platz 3: Fürther Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt auf der Fürther Freiheit mit seinen Buden aus Holz und Tannenzweigen lädt täglich zum Bummeln ein. Dabei bieten 40 Händler originelle Geschenkideen, Christbaumschmuck und zahlreiche weihnachtliche Leckereien den Besucherinnen und Besucher an. Der Nachwuchs darf sich auf kleine Fahrgeschäfte und die beliebte Krippe freuen. Zeitgleich findet auch der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Fürth statt.

Adresse:

Gustav-Schickedanz-Straße, 90762 Fürth

Öffnungszeiten:

29. November bis 23. Dezember

Montag bis Sonntag: 10.00 - 21.00 Uhr

Infos Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt Fürth

Platz 2: Weihnachtsmarkt Coburg

In der Weihnachtszeit verwandelt sich der romantische Coburger Marktplatz, eingebettet zwischen historischem Rathaus und der alten herzoglichen Kanzlei, in eine kleine Weihnachtsstadt. Die Händler schmücken ihre über 40 Verkaufshäuschen liebevoll mit Tannengrün, glitzernden Lichtern und weihnachtlichen Figuren, so dass der Coburger Weihnachtsmarkt einer der stimmungsvollsten in Franken ist.

Adresse:

Marktplatz Coburg, 96450 Coburg

Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag: 11.00 bis 20.00 Uhr

Speisen und Getränke gibt es bis 21.30 Uhr

Infos zum Coburger Weihnachtsmarkt

Platz 1: Nürnberger Christkindlesmarkt

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten und sicher einer der berühmtesten Christkindlesmärkte. In den Holzbuden findet man traditionellen, oft handgearbeiteten Weihnachtsschmuck und süße Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius. Zusätzliche Attraktionen sind die Kinderweihnacht und Sternenhaus, der Markt der Partnerstädte und der Lichterzug der Nürnberger Kinder.

Adresse:

Hans-Sachs-Platz 1, 90403 Nürnberg

Öffnungszeiten:

30. November bis 24. Dezember

Eröffnungstag am 30.11.2018 : 17.30 Uhr

Montag bis Sonntag: 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Heilig Abend, 24. Dezember: 10.00 - 14.00 Uhr

Infos zum Nürnberger Christkindlesmarkt

