Die neue inFranken.de-News-App: Diese Funktionen kommen hinzu, das ändert sich

Seit vier Jahren gibt es inFranken.de auch als kostenlose App. Aktuelle Nachrichten aus Franken und der Welt sowie nützliche Ratgeber und Informationen rund um Franken - immer parat auf dem Smartphone.

Zeit, unser App-Angebot noch besser zu machen: Monatelang haben wir an einem Prototypen gebastelt und ihn zusammen mit Nutzerinnen und Nutzern getestet. Bei der Arbeit an der neuen Version der News-App haben wir auch Nutzerfeedback per E-Mail sowie App-Rezensionen miteinbezogen.

Bald ist es nun so weit und wir veröffentlichen die neue Version der inFranken.de-News-App. Was sich ändert, was neu hinzukommt, haben wir für Sie zusammengefasst:

Stellen Sie Ihren Nachrichten-Feed selbst zusammen! Im Menü können Sie eine oder mehrere Regionen auswählen. Dann bekommen Sie im “Regionen“-Feed in Zukunft genau die Nachrichten angezeigt, die Sie interessieren! Haben Sie keine Region ausgewählt, bekommen Sie einfach Nachrichten aus allen Regionen angezeigt.

Mit dem Menüpunkt “Entdecken“ bekommen Sie interessante und aktuelle Themen sowie Tipps und Service rund um Franken angezeigt.

Zwischen den Menüpunkten “Top-News“, “Blaulicht“, “Regionen“ und “Entdecken“ gelangen Sie durch Wischen. Zwischen einzelnen Artikeln können Sie ebenfalls durch Wischen wechseln.

Die Ansicht der Artikel ist neu: Sie ähnelt der Artikelansicht auf dem mobilen Portal von inFranken.de. Das heißt: Im Gegensatz zur bisherigen Version bekommen Sie auch interaktive Elemente wie Umfragen sowie Videos angezeigt.

Die Schriftgröße in der App lässt sich nach Ihren Wünschen einstellen.

Nach dem Start der App im August werden wir natürlich ständig daran arbeiten, neue Funktionen hinzuzufügen und die App in Zusammenarbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern stetig besser zu machen. Als kurzer Ausblick: Die Push-Funktion wird bald personalisierbar sein. Das heißt, Sie können einstellen, ob Sie etwa Top-News, regionale Nachrichten, Blaulicht-News oder einfach alle Pushbenachrichtigungen bekommen wollen.

Noch Fragen? Hier ein kurzes FAQ

Wie kann ich das Update für die neue News-App anfordern?

Wenn auf Ihrem Smartphone oder Tablet automatische Updates deaktiviert sind, müssen Sie das Update manuell anfordern. Dazu gehen Sie wie folgt vor.

iOS:

Öffnen Sie den AppStore von Apple

Wechseln Sie auf den Tab "Updates"

Wählen Sie "Update" bei der App "inFranken.de NEWS" aus

Oder Suchen Sie nach "inFranken.de NEWS" und drücken Sie auf Update

Android:

Öffnen Sie den Playstore von Google

Wählen Sie über das Menu "Meine Apps und Spiele"

Wählen Sie "Aktualisieren" bei der App "inFranken.de NEWS" aus

Oder Suchen Sie nach "inFranken.de NEWS" und drücken Sie auf Aktualisieren

Aufbau und Navigation der App

Ich kann Bilder und Videos nicht finden, wo sind die hin?

In der bisherigen News-App gab es eigene Kacheln für Bildergalerien und Videos. In der neuen News-App sind diese Inhalte in der ersten Version im Sommer 2019 als Kachel in Entdecken enthalten, es gibt noch keine eigenen Kategorien. Wir planen Ihnen diese umgehend mit einem Update im Herbst 2019 zur Verfügung zu stellen.

Wo finde ich Nachrichten aus meiner Gemeinde (Gemeindefunktion)?

Diesen Schritt haben wir uns nicht leicht getan! Die Gemeindefunktion wurde, wenn man die gesamte App betrachtet, leider nur sehr wenig genutzt. Zumal die Regionalfunktion der bisherigen App eher umständlich zu benutzen war.

Nach Nutzerumfragen haben wir uns dazu entschieden die Nachrichten aus den fränkischen Regionen zu stärken und stattdessen die Gemeinden erst einmal wegzulassen. Dafür sind nun die Nachrichten aus Ihren Heimatregionen dauerhaft frei zugänglich.

Wo finde ich die Suche nach Stichwörtern oder Postleitzahl?

Die Suche ist in der ersten Version im Sommer 2019 noch nicht enthalten. Wir denken eine Suche bis Ende 2019 anbieten zu können.

Wie gelange ich zu den Anzeigenmärkten?

Unser Angebot der Anzeigemärkte erreichen Sie erst einmal über Entdecken.

Was ist die Kategorie Entdecken?

In Entdecken stellen wir für Sie Themenseiten zu Veranstaltungen, Tipps und Service rund um und in Franken bereit.