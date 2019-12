Eine Stadt atmet auf. Fast 40 Jahre lang herrscht am Untermain quälende Ungewissheit darüber, wer die damals 15-jährige Christiane J. in Aschaffenburg tötete. Nun scheint der Täter gefasst. Am 8. Januar 2020 beginnt der Mordprozess gegen den damals 17-jährigen Norbert B. am Aschaffenburger L...