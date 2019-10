Die Aussichten für das Wochenende: Traumwetter am Samstag

Die Temperaturen an diesem Wochenende sind wenig herbstlich, sondern noch sehr warm. Wenn sich der Nebel auflöst, kommt auch die Sonne zum Vorschein, prophezeit "Wetterochs" Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Beste Voraussetzungen also, um mit guter Laune den Tag zu beginnen.

Samstag nochmal bestes Wetter und Temperaturen über 20 Grad

Am Samstag kann es sogar einen wolkenlosen Himmel geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad. Auch der Wind weht nur schwach.