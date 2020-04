Der Frühsommer kommt! So sonnig und warm wird die Osterwoche

Sonnige Aussichten: Das Wochenende startet mit einer Kaltfront und gelegentlichem Regen. Dies ist aber kein Grund zur Verzweiflung, denn der Frühsommer kommt, wie der Wetterochs berichtet.

Am Freitag wird Franken vom behangenen Himmel und gelegentlichem Regen heimgesucht. Eine Kaltfront bringt frischen Wind aus West und es werden maximal acht bis zehn Grad erreicht. In der Fränkischen und der Hersbrucker Schweiz können zudem ein paar Schneeflocken fallen.

Der Samstag macht auf den ersten Eindruck viel Hoffnung auf Besserung. Ein Hoch im Zentrum von Berlin bestimmt das Wetter. Wer aber jetzt milde 15 Grad und Sonne erwartet, wird leider enttäuscht. Die meisten Wettermodelle zeigen, dass unter 2000 Metern Höhe Quellwolken entstehen die, die Sonne verdecken. Somit werden maximal 12 Grad erreicht, allerdings ohne Niederschläge und mit sehr schwachem Wind aus wechselnden Richtungen.

Warmes Frühlingswetter kommt nach Franken

Der Frühsommer lässt aber nicht mehr lange auf sich warten. Ab Sonntag bis mindestens Gründonnerstag wird es sonnig und trocken. Der Sonntag startet mit angenehmen 19 Grad, ab Montag können wir dann Temperaturen bis maximal 22 Grad erwarten.

In der Nacht werden noch leichte Fröste erwartet. Damit ist in der kommenden Woche dann mit plus vier Grad nachts aber auch Schluss.

Eine Vorhersage für Ostern ist derzeit noch nicht möglich, die Ergebnisse der Wettermodelle laufen völlig auseinander. Eine Prognose für den Karfreitag zeigt, dass das schöne Wetter am Karfreitag noch zu 70 Prozent anhalten wird.