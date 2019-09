Demonstrationen für den Klimaschutz: Über 30 Städte in Franken sind dabei

Am Freitag (20.September) wollen Millionen Menschen auf der ganzen Welt für den Klimaschutz demonstrieren. In über 150 Ländern soll protestiert werden. Beim dritten globalen Streik werden in Deutschland über 500 Demonstrationen stattfinden. In Franken werden in über 30 Städten Veranstaltungen durchgeführt. Anlass ist der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York.

Neben den Aktivisten von "Fridays for Future" rufen über 200 Organisationen, Initiativen und weitere Gruppen zu den Protesten auf. Neben Umweltschutzorganisationen sind auch Menschenrechtsorganisationen, Kirchen, Forschungseinrichtungen und verschiedene Unternehmen darunter. Die Schüler verlassen dafür teilweise den Unterricht, wer nicht kommt, muss mit einer Ordnungsmaßnahme rechnen.