Wochenendtipps

Wochenende in Franken: Das ist los in der Region

Das Wochenende vom 01. bis 03. November 2019 hält wieder einige tolle Programmpunkte bereit: In und um Bamberg finden wieder einige Bockbieranstiche statt. Außerdem öffnen am Samstag die Kneipen Coburgs zur Kneipennacht und der Lebkuchenmarkt Nürnberg bringt so langsam winterliche Stimmung.