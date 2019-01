Das Wetter in Franken: Viel Schnee, dann viel Regen - es besteht Gefahr vor Glatteis

Gleich mehrere Tiefdruckgebiete bringen in den kommenden Tagen wechselhaftes Winterwetter zu uns nach Franken. Am Samstag wird es allmählich wärmer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Nachts besteht Glättegefahr auf den Straßen, die Temperaturen steigen auf bis zu zwei Grad.

Schnee und Glatteis am Samstag

Am Samstag schneit es vor allem in der Nacht kräftig in Franken. Wetterexperte Stefan Ochs meldet zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee. Am Morgen geht der Schnee in Regen über: Es kann auch glatt werden, wenn der Niederschlag auf gefrorenen Boden fällt. Mit null bis zwei Grad wird es in Franken ein bisschen wärmer. Dafür zieht Wind auf, im Bergland sind Sturmböen möglich.

Am Sonntag immer wieder Schauer

Nicht viel besser sieht der Sonntag aus, aus dichten Wolken fallen immer wieder Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefere Lagen. Zugleich ist es noch etwas wärmer, zwei Grad werden es auf Rügen und zehn Grad am Oberrhein. Der Wind weht stark bis stürmisch aus Südwesten.

Laut Wetterexperte Stefan Ochs wird es zu Beginn der nächsten Woche nasskalt mit Schneeregen und Schnee bei Temperaturen um oder knapp über 0 Grad. Damit wird es wohl doch nicht so kalt, wie tags zuvor in unserer Wettervorschau angenommen.

Vorschau auf Mitte der Woche

Die Niederschläge ziehen weiter. Franken kommt in eine schwache Südströmung. Zeitweise kann sogar die Sonne scheinen und die Wolken verdrängen. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Nachts bleibt es bei minus zwei Grad fristig. Am Tag können es bis zu plus drei Grad werden.