Das Wetter in Franken: Nass, kalt und stürmisch - aber es gibt Hoffnung

Das typische Herbstwetter bleibt uns auch in dieser Woche noch erhalten, prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Am Wochenende könnte es aber deutlich wärmer werden.

Das Wetter am Montag

Zumindest in Oberfranken beginnt die neue Woche erfreulich: "Am Montag haben wir es mit einem Zwischenhoch zu tun, das mit der Auflösung von Tiefdruckresten kämpft", erklärt der "Wetterochs". "Die meisten Wettermodelle erwarten sonniges Wetter in Oberfranken und bewölktes Wetter mit gelegentlichem Nieselregen in Mittelfranken. Die Vorhersage von so kleinräumigen Unterschieden ist aber sehr unsicher."

Das Wetter ab Dienstag

Am Dienstag gehe es bedeckt und regnerisch weiter, so Stefan Ochs. Am Mittwoch falle der Regen mehr schauerartig, das heißt, mit kleinen Wolkenauflockerungen dazwischen, während die Regenfälle am Donnerstag dann wieder eher länger anhaltend ausfielen. Die Höchsttemperaturen lägen bei 15 und die Tiefsttemperaturen bei 11 bis 6 Grad.

Am Mittwoch stürmisch

Zunächst wehe nur ein schwacher Süd- bis Südwestwind, am Mittwochabend komme aber ein mäßiger und in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind auf.

Das Wetter am Wochenende

Ab Freitag macht sich deutlich wärmere Luft aus Südwesteuropa bemerkbar. Am nächsten Wochenende bestehen Chancen auf längeren Sonnenschein und Temperaturen von 20 Grad.

In den vergangenen Tagen fegten bereits stürmische Böen über Franken hinweg. Über die Unwetterlage in Franken informieren wir Sie stets aktuell in unserem Unwetter-Ticker.