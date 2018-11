Das Wetter in Franken: Kaltluft aus der Arktis - am Wochenende wird es winterlich

Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs bleibt es bis einschließlich Sonntag sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen gehen von 10 auf 7 Grad am Sonntag zurück. In den klaren Nächten kühlt es auf 0 bis -4 Grad ab.

Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus Ost. Nachts lässt er in den Tälern vorübergehend nach, weil sich dort die schwere Kaltluft ansammelt. In höheren Lagen dagegen ist der Wind nachts sogar tendenziell etwas stärker, weil er wie auf einem Luftkissen über die kalte Luft in den Tälern hinwegrutscht.

Kaltluft aus der Arktis kommt zu uns

Am Samstag stößt Kaltluft aus der Arktis nach Russland vor. Diese erreicht uns dann am Montag aus Osten, also auf dem Landweg und damit bei dem niedrigen Sonnenstand nur wenig erwärmt.

Am Montag und Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen leichten Schnee- und Schneeregenschauern. Die Höchsttemperaturen gehen von 5 auf 3 Grad zurück, die Frostgrenze sinkt von 700 auf 500 m. Nachts herrscht allgemein Frost. Es weht ein zeitweise mäßiger und in Böen starker Nordost- bis Ostwind.

In höheren Lagen herrscht Dauerfrost

Am Mittwoch und Donnerstag zieht das Kaltluftgebiet weiter westwärts und an seiner Ostflanke gleitet in der Höhe mildere Luft auf. Es bilden sich Wolken, aus denen zeitweise Schnee fallen kann. In tieferen Lagen bleibt der Schnee tagsüber bei Höchsttemperaturen um +2 Grad nicht liegen. Oberhalb von 500 m herrscht dagegen Dauerfrost. Der Wind dreht auf Südost und ist nur noch schwach.

Ende der Woche stellt sich eine hochdruckdominierte Inversionswetterlage ein, das heißt in der Höhe ist es mild und in tiefen Luftschichten frostig kalt.

