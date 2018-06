Das Wetter in Franken: Jetzt kommt der Temperatursturz

Ein Azorenhoch bestimmt laut Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach das Wetter in Franken bis Mittwoch. Dieses dehne sich bis Mittwoch bis nach Osteuropa aus. Von Montag bis Mittwoch sei es wechselnd bewölkt mit zunehmenden Aufheiterungen, mit Regen sei vermutlich nicht zu rechnen. Die Temperaturen sollen laut "Wetterochs" von 22 über 27 auf bis zu 30 Grad steigen. Der Wind sei anfangs in Böen noch frisch, am Dienstag flaue er aber fast vollständig ab.



Ab Donnerstag "herber Temperaturrückgang" durch Grönland-Luft



Mitte der Woche jedoch soll sich das Wetter dramatisch ändern - ein Temperatursturz droht. Stefan Ochs erklärt: "Am Mittwoch haben wir es dann mit dieser langgestreckten Hochdruckzone zu tun. Solche langen Hochs haben die Tendenz, in der Mitte zu zerfallen und einem polaren Kaltluftvorstoß Platz zu machen. Und so ist es auch diesmal. Am Donnerstag überquert uns von Nordwesten her eine Kaltfront, der Luft aus dem Seegebiet südlich von Grönland folgt. Dort liegen die Wassertemperaturen derzeit bei nur 4 Grad und damit 1-2 Grad niedriger als im langjährigen Mittel. Die Wettermodelle sind sich sehr sicher, dass es dadurch bei uns zu einem herben Temperaturrückgang kommen wird."



Am Donnerstag sei es zunächst heiter bis wolkig, vereinzelt seien Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen stiegen noch einmal auf bis zu 28 Grad. Dann aber komme die kühlere Grönland-Luft: "Die kühlere Luft beginnt aber im Laufe des Nachmittags mit starken Windböen aus Nordwest zu uns vorzudringen", so der "Wetterochs".



Auch der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für Donnerstag Gewitter über Franken, auch schwere Sturmböen seien möglich: "In Franken und der Oberpfalz Durchzug von einzelnen Gewittern mit schweren Sturmböen. Dort am Abend Temperaturrückgang auf 20 Grad. Nach Durchzug der Gewitter stark bis stürmisch auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag in Franken und der Oberpfalz aufklarend. "



Am Freitag nur noch Temperaturen um die 18 Grad



Überwiegend heiter ist es am Freitag und niederschlagsfrei. Der mäßige Wind weht aus Nordwest. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 17 bis 18 Grad. Auch die nächtlichen Tiefsttemperaturen gehen deutlich zurück und zwar von 14 auf 7 Grad.