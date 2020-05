Das Wetter in Franken: Erst kommt die Kaltfront, dann die Sonne

Das Wetter in Franken bleibt zunächst durchwachsen. Doch nach einer Kaltfront kommt am Dienstag die Sonne zurück. Das prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Am Samstag sei es zunächst wechselnd bewölkt mit längeren Zwischenaufheiterungen. Am Nachmittag könne es regnen, auch Gewitter seien möglich. Es wehe ein mäßiger und in Böen starker bis stürmischer (Beaufort 6-8) Westwind, so der "Wetterochs".

Am Sonntag bleibe es wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern, meist sollte es aber trocken bleiben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Samstag bei 15 und ab Sonntag bei 17 Grad.

So wird das Wetter nächste Woche

"Am Montag nähert sich eine über Norddeutschland liegende Kaltfront", so der Wetterexperte. "In ihrem Vorfeld bildet sich bei uns ein Tief. Dessen Wetterwirksamkeit ist noch etwas unklar. Wahrscheinlich verdichten sich die Wolken und am Nachmittag regnet es zeitweise. Einige Wettermodelle erwarten aber nur ein paar Wolkenfelder ohne Regen. Der schwache Wind weht aus Südwest."

In der Nacht zum Dienstag überquere uns von Norden her die Kaltfront. Die mitgeführte kühlere und trockenere Luft lasse die Niederschläge abklingen.

"Am Dienstag und Mittwoch ist es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei", prognostiziert Stefan Ochs. "Die Zufuhr relativ kühler und trockener Luft hält an." Ab Dienstag gleiche der vermehrte Sonnenschein die kühlere Luftmasse aus, so dass sich die Kaltfront bei den Temperaturen nicht bemerkbar mache. In den Nächten kühle es auf rund 5 Grad ab. In ungünstigen Lagen könne geringer Bodenfrost auftreten.

Zu wenig Regen, große regionale Unterschiede

"Die Regenmengen waren bisher teilweise enttäuschend", so der "Wetterochs". Die Radarauswertung über 7 Tage zeige aktuell in einem vom Nürnberger Flughafen über Fürth nach Südwesten verlaufenden Streifen nur etwa 4 mm Niederschlag. "Gebietsweise sind aber auch 15 mm und mehr zusammengekommen. Am Samstag gibt es ja weitere Schauer und am Montag dann wahrscheinlich Regen. Vielleicht fallen die Niederschläge auch mal so, dass sie die regionalen Unterschiede ausgleichen und nicht immer weiter vergrößern."

Auch Unwetter und starke Gewitter traten in den letzten Tagen häufiger auf. Alle Informationen rund um die Unwetterlage in Franken finden Sie in unserem stets aktualisierten Newsticker.