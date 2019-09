Wetter in Franken: Ungemütliche Aussichten - beginnt am Sonntag der große Regen?

Wie wird das Wetter am Wochenende und in der kommenden Woche in Franken?Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach hält anhaltende Regenfälle für möglich, doch die Wettermodelle sind sich uneins. Am Freitag zogen noch Wolkenfelder über Franken hinweg, in der Nacht auf Samstag könne südöstlich von Nürnberg auch etwas Regen fallen.

Das Wetter am Samstag

Am Samstag sei es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt, so der "Wetterochs". Ab und zu regne es ein bisschen. Maximal würden 20 Grad erreicht. Der im Mittel nur schwache, in Böen aber auch frische Wind wehe aus West.

Das Wetter am Sonntag

"Am Sonntagmorgen zeigt sich noch gelegentlich die Sonne, am Vormittag trübt es ein und nachmittags beginnen länger anhaltende Regenfälle", prognostiziert Stefan Ochs. Maximal würden nur 16 Grad erreicht, der schwache Wind wehe aus Nord. "Nach den neusten Prognosen des deutschen ICON-Wettermodells halten die Regenfälle am Montag und Dienstag an. Damit kämen dann flächendeckend Gesamtregenmengen von 80 Litern pro Quadratmeter zusammen", so der Wetterexperte. "Für unsere Natur wäre das natürlich eine Wohltat. Wahrscheinlich sind diese großen Regenmengen aber trotzdem nicht, denn bei den anderen Wettermodellen sind die Niederschläge weniger intensiv und klingen auch schon im Laufe des Montags wieder ab."

Das Wetter ab Mitte der Woche

Mitte nächster Woche setze sich wahrscheinlich Hochdruckeinfluss durch, so Stefan Ochs, die Sonne komme heraus und die Temperaturen stiegen wieder über 20 Grad. In den Nächten kühle es auf 9 bis 5 Grad ab.

