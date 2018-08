Wetter in Franken: Die Woche beginnt heiß, dann stürzen die Temperaturen ab - wann kommt der Regen?

Wie wird das Wetter in Franken in der kommenden Woche? Laut Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach können wir uns zunächst auf eine stabile Wetterlage einstellen: "Bis einschließlich Donnerstag ist es sonnig, trocken und 28 bis 32 Grad warm. In den Nächten kühlt es auf Temperaturen nahe 13 Grad ab." Dann aber ändert sich das Wetter spürbar - Ochs prognostiziert eine deutliche Abkühlung.

Wetterprognose: Temperatursturz am Freitag

Am Freitag überquere uns von Nordwesten her eine Kaltfront mit einzelnen Schauern und Gewittern, so der Wetterochs: "Nachfolgend gibt es einen regelrechten Temperatursturz. Am nächsten Wochenende liegen die Höchsttemperaturen nur noch bei 23 Grad."

Trockenheit: Kein anhaltender Regen in Franken

Während die Abkühlung für viele eine Wohltat sein dürfte, bleibt uns die Trockenheit voraussichtlich noch länger erhalten. Der dringend benötigte länger anhaltende Regen sei laut Stefan Ochs leider überhaupt nicht in Sicht: "Die Warmluft, die die Kaltfront am Freitag wegschiebt, ist ziemlich trocken, so dass die Schauer- und Gewittertätigkeit nur mäßig ausgeprägt sein wird", erklärt der Wetterexperte. "Hinter der Front folgt am Samstag Luft aus Grönland, die nur sehr wenig Wasserdampf enthält und folglich auch nur ganz geringe Regenmengen liefern kann. Und dann ist da auch schon wieder die Tendenz zu einem neuerlichen Vorstoß des Azorenhochkeils."