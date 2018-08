Das Wetter am Wochenende: Wann und wo die Sonne in Franken rausschaut

Am Freitag wird es laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem südlich und östlich von Forchheim kann es gelegentlich regnen.

Am Samstag dagegen erwartet Ochs einen heiteren Tag. Nur südöstlich von Nürnberg soll es wolkig sein. Regen wird es demnach am Samstag in Franken nicht geben.

Stark bewölkt bis bedeckt geht es dann am Sonntag mit einzelnen Regenschauern weiter. Ab dem späteren Nachmittag sind auch Gewitter möglich.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 20-22 Grad, am Sonntag eventuell auch noch ein paar Grad höher. Ab Samstag gibt es frische Windböen aus Nordost.