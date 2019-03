Das Franken-Wetter in den nächsten Tagen: Endlich Frühling? Die Prognose des "Wetterochs"

Schauer, Gewitter und sogar Schnee bis in tiefe Lagen - das prognostiziert Stefan Ochs, besser bekannt als "Wetterochs", für die kommenden Tage.

Das Wetter ab Montag: Kalte Meeresluft bringt Schnee bis in tiefe Lagen

Am Montag fließt mit stürmischen West- bis Nordwestwinden kalte Meeresluft über Franken. "Dabei gibt es zahlreiche Schauer, die bis in tiefe Lagen in Schneeregen oder Schnee übergehen", sagt Ochs.

Dabei kann es Gewittern. In den Schauern kann es vorübergehend bis zum Gefrierpunkt abkühlen. In höheren Lagen könne der Schnee kurzzeitig liegen bleiben.

Schneeschauer verlagern sich ab Dienstag

In der Nacht zum Dienstag verlagern sich die Schneefälle in die Fränkische und Hersbrucker Schweiz. Der Wind lässt nur zögerlich nach. Stefan Ochs: "Die Frostgrenze sinkt langsam von 700 auf 400 Meter."

Am Dienstag ziehen Wolkenfelder durch Franken. Regen bringen die Wolken allerdings nicht. "Tagsüber bleibt es niederschlagsfrei. Maximal werden 9 Grad erreicht", prognostiziert der Wetterochs. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Süd.

In der Nacht zum Mittwoch bringt ein Tiefausläufer Regen. Tagsüber gibt es dann am Mittwoch eine rasch wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Der Südwestwind ist stürmisch, in exponierten Lagen gibt es sogar Sturmböen. Die Temperaturen liegen nachts bei vier, tagsüber bei acht Grad Celsius.

Regen zum Wochenende

"Dann folgt ab Donnerstag für mehrere Tage regnerisches und stürmisches Südwestwetter", teilt Ochs mit. Dabei liegen die Temperaturen am Tag und in der Nacht bei zehn Grad Celsius.