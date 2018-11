Das fränkische Universalwort: Was bedeutet eigentlich "fei"?

"Des war fei schee!" Das in Franken allgegenwärtige Füllwort "fei" hat schon manchen Zugezogenen verwirrt. Doch auch gebürtige Franken wissen vielleicht nicht, wo das Wort herkommt und was es ursprünglich bedeutete.

Seinen Ursprung hat das Wort im lateinischen Begriff "finis" für "Ende". Über das französische "fin" kam es vermutlich im zwölften Jahrhundert in den Süden des heutigen Deutschlands. Damals bedeutete "fei" in etwa "Bis hierhin und nicht weiter" oder "endlich" - wie in "Das ist fei verboten" oder "Sieh fei zu, dass du dein Zimmer aufräumst". Neben dem Fränkischen gibt es das Wort auch in anderen bayrischen Dialekten, im Schwäbischen und im Erzgebirgischen.

Mehr zum fränkischen Dialekt: Langenscheidt Liliput Fränkisch

Im Laufe der Zeit haben sich noch weitere Bedeutungen etabliert. So wird "fei" auch verwendet, um einer Aussage besonderen Nachdruck zu verleihen: "Ich hab fei Hunger" oder "Das tut fei weh".

Mehr zum Thema Dialekt: Das ist das oberfränkische Wort des Jahres 2018

Das bedeutet der Einkaufswagen: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.