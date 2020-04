Coronavirus: Wo kann ich mich testen lassen?

Aktuell versuchen die Deutschen, das Risiko, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, weitestgehend zu minimieren. Ob durch Atemschutzmasken, den Einsatz von Desinfektionsmittel oder Einschätzen anhand von Symptomen - ernsthafte Gewissheit, ob man sich bereits mit dem Covid-19-Virus infiziert hat, kann nur ein Coronavirus-Test bringen.

Corona-Test in Franken

Das Klinikum Nürnberg empfiehlt, sich bei leichten Symptomen unter der Nummer 116 117 zu melden. Hier werde man an die Bereitschaftspraxen der Kassenärztlichen Vereinigung weitergeleitet, die dann gegebenenfalls einen Abstrich entnehmen und auf das Virus testen. Dabei spielt die Information, ob die jeweilige "Testperson" in einem vom Robert-Koch-Institut als gefährdet beurteilten Gebiet gewesen ist, eine wichtige Rolle. Regionen in Deutschland, die als besonders risikoreich gelten, finden Sie hier.

Wer den Verdacht hat, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte auf gar keinen Fall selbst in ein Krankenhaus gehen. Dies würde das dortige medizinische Personal immens gefährden - und gerade in diese Zeiten wird jede helfende Hand dringend benötigt. Die Stadt Coburg bietet daher nun eine pfiffige Lösung an: Einen Corona-Test direkt aus dem Auto heraus. Dabei müssen die Menschen ihren Wagen nicht einmal verlassen und können das Ansteckungsrisiko um ein Weiteres reduzieren. Die Teststelle findet sich am BRK Marienhaus am Gustav-Hirschfeld-Ring 1.

Infizierte sollten auch auf gar keinen Fall direkt einen Arzt oder Hausarzt aufsuchen. Dadurch würde nicht nur der Arzt einer möglichen Gefahr ausgesetzt, sondern es würden auch alle anderen Praxiskräfte und Patienten gefährdet. Um sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen, wird im Zweifelsfall einer Infektion stets darum gebeten, zuerst das Telefon in die Hand zu nehmen, bevor man womöglich andere einem Risiko aussetzt.