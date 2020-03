Seit Montagmorgen (16. März 2020) sind in Bayern alle Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten geschlossen. Für viele Eltern in der Region wird das Coronavirus zur Zerreißprobe: Einerseits wollen Sie ihre Kinder beaufsichtigen, andererseits müssen sie auf der Arbeit erscheinen.

Um den Eltern unter die Arme zu greifen, erklären sich derzeit viele Menschen bereit zu helfen. In sozialen Netzwerken wie Facebook haben sich bereits zahlreiche Gruppen für fränkische Städte, wie in Würzburg, Nürnberg, Fürth oder Bamberg, gebildet. Hilfsbereitschaft und Solidarität sind groß. An vielen Stellen ist zu lesen: "Biete Hilfe an, habe Zeit, gerne melden."

Nach Schulschließungen: Viele Eltern stehen vor einem Problem

Doch werden die zahlreiche Hilfestellungen wahr- und angenommen? Trotz vieler Angebote sind die Rückmeldungen ernüchternd. Eine junge Frau, die anonym bleiben möchte, erzählt inFranken.de, dass sie enttäuscht ist: "Ich habe es selbst von mir aus angeboten. Da ich, wenn ich jetzt in dieser Lage wäre [...], selbst auch froh um jede Hilfe wäre." Statt ernsthafter Anfragen erhielt sie sogar "anzügliche Einladungen" und "besserwisserische Kommentare", sagt sie.

Sie wolle nur helfen, so die junge Frau. "Wenn ich eine Mutter wäre, die arbeiten muss, würde ich [...] erstmal [...] versuchen eine Betreuung für mein Kind zu organisieren", erzählt sie.

Auch eine andere junge Frau aus der Region, die ebenfalls ihren Namen nicht nennen will, bot an, zu helfen. Sie habe selbst eine kleine Tochter und der Kindergarten sei geschlossen - deshalb biete sie die Betreuung von Kindern an. Doch ihr Angebot nahm niemand wahr: "Es hat sich leider niemand gemeldet", sagte sie zu inFranken.de.

Verunsicherung durch Coronavirus: Viele Eltern wohl misstrauisch

Warum die Rückmeldungen teils unverschämt waren oder ausblieben, ist unklar. Ein Grund ist womöglich, dass die Anonymität sozialer Netzwerke abschreckt. Eltern wissen auf diese Weise nicht, wem sie ihr Kind anvertrauen.

Trotz der Schulschließungen hat das Bundesland Bayern für Eltern, die in sogenannten "systemkritischen" Berufsgruppen arbeiten, eine Lösung bezüglich der Kinderbetreuung parat. Das betrifft zum Beispiel Ärzte, Pfleger oder Polizisten.

In "Notgruppen" können Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse angemeldet werden. Diese werden dort halbtags betreut. Die Anmeldung ist allerdings nur möglich, falls keiner der Erziehungsberechtigten verfügbar ist und das Kind keine Coronavirus-Symptome aufweist. Das geht aus Angaben der Bayerischen Staatsregierung hervor.

Eine Organisation, die sogenannte "Notgruppen" anbieten muss, ist "Innovative Sozialarbeit" in Bamberg. Sie organisiert beispielsweise die offene Ganztagsbetreuung an einem städtischen Gymnasium. "Gemäß des Richtlinien des Kultusministeriums stehen wir natürlich für die Notgruppen zur Verfügung", sagt Matthias Gensner von der "iSo" zu inFranken.de. Allerdings bleibe abzuwarten, wie groß der Umfang der "Notgruppen"-Betreuung sein wird, so Gensner.

Für Kinder, die durch ihre Eltern zuhause betreut werden, hat das Bayerische Staatsministerium in Kooperation mit dem BR ein Online-Lernplattform gestartet. Bereits am Montag (16. März 2020) gab es damit Probleme. Durch Hunderte automatisierte Seitenaufrufe schafften es Hacker die Website lahmzulegen. "Seit den frühen Morgenstunden sind die mebis-Server einer DDoS-Attacke ausgesetzt", teilten die Seitenbetreiber mit.