Coronavirus: Etliche Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen in Franken

In Franken kam es am Freitag zu zahlreichen Verstößen gegen die aufgrund der Corona-Krise bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Die Polizeiinspektionen vieler Städte und Kreise meldeten etliche Vorfälle. Das lässt für das warme und sonnige Wochenende Schlimmes befürchten.

Die Polizei Unterfranken bittet: "Die Einhaltung der Rechtsverordnungen ist absolut notwendig, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bitte bleiben Sie zu Hause! Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur beim Vorliegen triftiger Gründe erlaubt."

Verstöße in Höchstadt

Insgesamt neun Personen wurden am Freitag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Höchstadt bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung zum Infektionsschutzgesetz, oder kurz Ausgangsbeschränkung, ertappt. Die jeweiligen Gründe für das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund waren sehr unterschiedlich, berichtet die Polizeiinspektion Höchstadt.

Neben einer nicht genehmigten Heckenbeseitigung in Aisch gaben eine Einkaufsfahrt von fünf jungen Männern in einem Auto, das unsachgemäße Verbrennen von Stroh auf einem Feld und ein Ladendiebstahl Anlass zu polizeiliche Beanstandungen.

Verstöße in Hof an der Saale

Eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Hof wurde am Samstagmorgen um 03.15 Uhr auf eine Gruppe von vier Personen in der Friedrichstraße aufmerksam. Aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen beobachteten die Beamten die Gruppe, welche in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße ging. Nur wenige Minuten später kamen sie mit einem Flachbildfernseher aus dem Haus. Den Beamten war schnell klar, dass die nicht mit richtigen Dingen zuging.

Die Gruppe wurde bis zu einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße verfolgt. Eine weitere Streifenbesatzung schaute derweil an der Wohnungstüre in der Friedrichstraße nach eventuellen Beschädigungen. Die Beamten stellten eindeutige Einbruchspuren fest. Die 25-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde eine Durchsuchung der Wohnung einer 21-Jährigen in der Brunnenstraße durchgeführt. Die Beamten staunten nicht schlecht, denn in der Wohnung befanden sich neben dem entwendeten Fernsehgerät noch eine geringe Menge Betäubungsmittel und diverse Utensilien für den Drogenkonsum.

Alle vier Personen im Alter von 21 bis 56 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen 31-Jährigen der Gruppe bestand zudem ein Haftbefehl.

Weitere Verstöße in Stadt und Kreis Hof

Erneut musste die Polizei mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen verzeichnen und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen einleiten.

Eine verbotene Menschenansammlung stellten Beamte der Polizeiinspektion Hof um 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hans-Böckler-Straße fest. Die drei Männer im Alter von 40, 44 und 57 Jahren tranken dort alkoholische Getränke. Die Ansammlung wurde aufgelöst und ein Platzverweis gegen alle ausgesprochen.

Fast zeitgleich traf eine Streifenbesatzung auf eine Gruppe von drei Jugendlichen, welche ohne Mindestabstand im Oberen Anger unterwegs waren. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren gaben an, dass sie bereits den ganzen Tag miteinander unterwegs waren.

Zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren traf eine Streife der Polizeiinspektion Hof um 18.50 Uhr auf einer Parkbank in den Saaleauen an. Sie verzehrten dort Speisen und Getränke. Einen triftigen Grund konnten sie nicht vorweisen.

Eine Streife des Operativen Ergänzungsdienstes traf um 19.23 Uhr zwei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren in der Hofer Straße in Oberkotzau an. Nur wenige Minuten später trafen die Beamten zwei ebenfalls 17 und 18-jährige Männer im Bereich des Saaleufers in Oberkotzau an. Alle vier konnten keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung angeben.

Verstöße in Lauf an der Pegnitz

Am Freitag, 03.04.2020, wurden in Lauf mehrere Personen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt, weil sie gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen haben.

Zwei Männer wurden an den Sportgeräten des Laufer Trimm-Dich-Pfades festgestellt, obwohl der Bereich gut erkennbar gesperrt ist.

Zwei Jugendliche saßen nebeneinander in einem gesperrten Park in Lauf, unterhielten sich und aßen zusammen.

Weiter gab es vier Verstöße, weil Autofahrer ihre Fahrzeuge an einem Sb-Waschplatz gewaschen haben, obwohl dies nur im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlaubt ist. Im privaten Bereich ist es laut Bayerischem Staatsministerium des Innern kein triftiger Grund, seine Wohnung zu verlassen.

Ferner hatte eine Gastwirtschaft im Stadtgebiet Lauf geöffnet und bot Speisen zur Mitnahme an. Nachdem sich die Essensausgabe aber verzögerte, wurden die zwölf Gäste während der Wartezeit bewirtet.

Verstöße in Lichtenfels

Freitagnacht wurden Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels in die Wendenstraße gerufen. Dort fand in einer Wohnung, trotz Ausgangsbeschränkung, eine Feierlichkeit mit mehreren Personen statt. Außer dem Wohnungsinhaber konnten die Beamten noch sechs weitere Gäste antreffen.

Die Beamten belehrten die Feiernden über die derzei geltenden rechtlichen Bestimmungen und beendeten die unerlaubte Zusammenkunft. Jeder der Beteiligten erhält eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Bei einer Kontrolle im Bereich Altenkunstadt konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels festgestellt werden, dass eine Gaststätte verbotswidrig geöffnet hatte. Die Beamten konnten dort den Betreiber sowie einen Gast vorfinden. Gegen Beide wurde eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

Verstöße in Unterfranken (Zusammenfassung des Polizeipräsidiums)

In allen unterfränkischen Regionen führte die Polizei auch im Laufe des Freitags wieder Kontrollen zur Einhaltung der Rechtsverordnung durch. Das polizeiliche Einschreiten erfolgt stets mit Augenmaß, allerdings mussten dennoch in zahlreichen Fällen gegen Personen Verfahren eingeleitet werden. Die Gesamtzahl der Anzeigen beläuft sich

im Bereich Mainfranken auf etwa 50 Fälle,

im Bereich Main-Rhön auf rund 30 Fälle,

am Bayerischen Untermain auf knapp 40 Fälle.

"Im Laufe des Wochenendes wird die unterfränkische Polizei die Einhaltung der vorläufigen Ausgangsbeschränkungen erneut verstärkt kontrollieren", so das Polizeipräsidium.

Alle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Franken, Deutschland und der Welt finden Sie in unserem ständig aktualisierten Newsticker.