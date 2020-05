Corona-Update: inFranken.de ist regelmäßig auf Facebook live

Die Coronakrise hat das Leben in der Welt und in Franken komplett umgekrempelt. Die Situation ändert sich häufig und das Bedürfnis nach Informationen ist enorm.

Neben unseren Artikeln, in denen wir über die Nachrichtenlage berichten und nützliche Tipps für den Alltag in der Coronazeit geben, haben wir bei inFranken.de auch ein anderes Format an den Start gebracht.

Facebook Live - unser Corona-Update

Mehrmals pro Woche - normalerweise am Montag, Mittwoch und Freitag - gehen wir um 10.30 Uhr am Vormittag live bei Facebook und bieten einen aktuellen Überblick.

Uns ist wichtig, was Sie - unsere Nutzer - denken und welche Probleme gerade drücken. Wie ist Ihre Stimmung? Was bewegt Sie? Über Kommentare während und nach dem Livestream können Sie in Kontakt treten und sich mit uns und anderen Nutzern austauschen.

Schauen Sie einfach mal rein und diskutieren Sie mit - um 10.30 Uhr auf www.facebook.com/inFranken