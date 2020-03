Corona-Krise: Das Engagement dieser Franken macht Hoffnung

Das Coronavirus ist weiterhin auf dem Vormarsch. "Covid-19" verlangt unserer Gesellschaft derzeit alles ab. Doch das Engagement zahlreicher Menschen aus der Region zeigt, dass es Hoffnung gibt - einige exemplarische Beispiele:

Christina Neubert, Bäckereifachverkäuferin aus Höchstadt: "Uns geht es gesundheitlich gut und wir können uns auch sonst nicht beschweren. Wir merken zwar schon, dass die Schüler fehlen, aber unsere treuen Kunden kommen noch immer. Wir haben das Glück und können unseren Laden noch immer öffnen." Christina Neubert Christina Neubert arbeitet als Bäckereifachverkäuferin in Höchstadt. Foto: FT

Elmar Rank, Apothekenleiter aus Forchheim: "In letzter Zeit gab es viel zu tun. Die Leute sind aber wirklich sensibilisiert. Ich finde es toll, dass der Zusammenhalt in der Bevölkerung so gut ist. Wir Apotheker dürfen und sollen ja weiter arbeiten. Wir sind logischerweise weiterhin für die Kunden da. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben, die Krise gut überstehen und sie nicht mehr so lang dauert." Elmar Rank Elmar Rank arbeitet als Apothekenleiter in der St.Martins-Apotheke in Forchheim. Foto: FT

Alexander Gromotke, Zeitungszusteller aus Bamberg: "Es ist ruhiger als sonst, wenn ich zwischen 2 und 6 Uhr die Zeitung zustelle. Das werde ich weiter tun, denn die Leute wollen informiert werden, sich mal ablenken. Für mich sehe ich keine Gefahr: Meine Firma schützt uns durch Vorkehrungen bei der Zeitungsabholung, und die Leute sind vernünftig: Sie bleiben daheim."

Alexander Gromotke Alexander Gromotke arbeitet als Zeitungszusteller in Bamberg. Foto: FT

Barbara Hornung, Erzieherin aus Ebern: "Im Kindergarten sind wir in einer Notgruppe zur Stelle - selbstverständlich, in dieser schwierigen Situation sollen die Kinder ihre gewohnten Bezugspersonen um sich wissen. Hände waschen, sich nichtanniesen lassen, das ist wichtig - aber 1,5 Meter Abstand? Das geht nicht in dem Job. Wenn es einen erwischt, dann geht es hoffentlich glimpflich aus."

Barbara Hornung Barbara Hornung arbeitet als Erzieherin und kommt aus Ebern. Foto: FT

Lothar Teuchgräber, Landwirt aus Unterzettlitz: "Wir Bauern geben immer 120 Prozent. Die Natur gibt uns den Terminplan vor. Wir arbeiten mit der Natur - unterstützt durch die Technik, damit es schneller geht. Die Bürger können sich darauf verlassen, dass wir Landwirte weiterhin qualitativ hochwertige Güter für die Bäcker, Metzger und Mälzer zur Verfügung stellen."

Lothar Teuchgräber Lothar Teuchgräber ist Landwirt in Unterzettlitz. Foto: FT Jimmy Hand, BRK-Notfallsanitäter in Höchstadt: "Sanitäter haben immer öfter mit Respektlosigkeiten beim Retten von Menschenleben zu kämpfen. Hinzu kommen noch nicht-lebensbedrohliche Einsätze. Dass ihm und seinen Kollegen die Arbeit oft schwer gemacht wird, ärgert Jimmy Hand: "Ich wünsche mir, nicht nur aktuell, sondern allgemein mehr Respekt gegenüber uns Rettungsdienstmitarbeitern." Jimmy Hand Jimmy Hand ist Notfallsanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Höchstadt. Foto: FT