Burglauer: Hundeattacke mit tödlichem Ausgang

Zu einem tödlichen Aufeinandertreffen kam es am Donnerstag in Burglauer. Der Hund einer Rentnerin (83) riss sich beim Gassigehen los und griff einen zweiten Hund in der Nähe an. Der Angriff ging tödlich aus.