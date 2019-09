"Britisches Wetter in Franken": Die Wetteraussichten für den Rest der Woche

Aktuell zeigt sich Franken wieder von seiner schönsten Seite! Daran nicht ganz unschuldig ist der Altweibersommer und das damit verbundene Wetter. Die letzten Tage waren schön, nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Hier ein Überblick:

"Britisches Wetter in Franken"

Der Wetterochs Stefan Ochs aus Franken kündigt "britisches Wetter" für Franken an. Was im ersten Moment negativ klingt, ist durchaus positiv für uns: Ein Hoch wandere von den britischen Inseln kommend über Deutschland hinweg, schreibt der Wetterexperte aus Herzogenaurach. "An der Ostflanke des Hochs werden am Donnerstag und Freitag mit schwachen Westwinden einzelne Wolkenfelder zu uns gelenkt, aus denen vor allem am Donnerstag gelegentlich etwas Regen fallen kann. "

Zum Video "So schön ist der Herbst in Franken"

Laut The Weather Channel wird es am Donnerstag in Nürnberg maximal 24 Grad warm. Gelegentlich könnte es kurz regnen, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 60 Prozent. Im oberfränkischen Bayreuth müssen wir uns mit zwei Grad weniger zufrieden geben. Hier steigt das Thermometer auf maximale 21 Grad.

Im Kern des britischen Hochs

Der morgige Freitag wird es durchwachsen, dann aber geht es aufwärts, denn: "Von Samstag bis Montag liegen wir im Kern beziehungsweise an der Westflanke des Hochs", kündigt der Wetter-Ochs an. Dieser Kern kündigt sich bereits zum Start ins Wochenende an. Wetteronline kündigt für Freitag bis zu 22 Grad für Nürnberg und Coburg an.

Das aktuelle Wetter in Franken - immer auf dem Laufenden sein!

Der Sonntag wird der schönste Tag der Woche: Alle Wetterdienste kündigen übereinstimmend Sonne satt für Franken an. "Es wird sonnig, Regen fällt nicht mehr und die Höchsttemperaturen erreichen 23 bis 26 Grad." so die Prognose vom Wetter-Ochs.

Trotz des warmen Wetters am Morgen müssen wir uns auf kühle Nächte einstellen. Hier liegen die Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad in der Region. Zum Beginn der neuen Kalenderwoche müssen wir aber wohl in den sauren Apfel beißen. Die Temperaturen sinken auf 20 Grad, die Sonnenstunden nehmen ab.