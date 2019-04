Blitzmarathon 2019 in Oberfranken: Alle Blitzer, alle Messstellen - wo stehen die Radarfallen?

Blitzmarathon 2019: Alle Messstellen in Oberfranken auf einen Blick

Die Polizei startet wieder eine Schwerpunktaktion gegen Raser: Am 3. April ab 6 Uhr wird beim siebten Blitzmarathonbayernweit geblitzt. Auch in Oberfranken stehen an vielen Stellen - über 200 Messstellen sind bekannt - Radarfallen oder Polizisten mit mobilen Messgeräten.

Die Aktion soll vor allem auf Geschwindigkeit als Unfallursache aufmerksam machen. Die Autofahrer werden nicht zur Kasse gebeten, um möglichst viel Bußgeld einzunehmen. Aus diesem Grund hat das Innenministerium in Bayern auch die möglichen Messstellen bekanntgegeben. Und hier wird am Mittwoch geblitzt:

Gemeinde Straße Geschwindigkeit Ahorn CO 16, Ab. 200 70 Ahorntal St 2185, Abschnitt 240 60 Altendorf 13090 - Bamberger Straße 50 Arzberg WUN 18 (40060) 60 Bad Alexandersbad 43352, B 303, A 1400 80 Bad Alexandersbad 43251, B 303, A 1400 100 Bad Berneck B 303, Ab. 1220 60 Bad Berneck B 303 Abschn. 1200 60 Bad Berneck B 2 Abschn. 3840 60 Bad Berneck Maintalstraße 50 Bad Staffelstein Kindergarten 50 Bad Staffelstein St 2197, Grundfeld 70 Bad Staffelstein St 2197, Kreisverkehr 70 Bad Staffelstein Am Kurpark 30 Bad Staffelstein St 2204, Ab. 480 70 Bamberg Panzerleite 30 Bamberg Caspersmeyerstr. 30 Bamberg Neue Bughofer Straße 30 Bamberg Forchheimer Str. 50 Bamberg Neuerbstraße 30 Bamberg Mußstr. 30 Bamberg Memmelsdorfer Str. 50 Bamberg Feldkirchenstr./ Uni 30 Bamberg Coburger Straße 50 Bamberg Kronacher Straße 50 Bamberg Kiefernstraße 30 Bamberg Memmelsdorfer Str. (Schule) 30 Baunach B 279, Ab. 1140 - Höhe Kieswerk 70 Baunach B 279, Ab. 1140 - Höhe Kieswerk 70 Bayreuth Erlanger Straße 50 Bayreuth St. 2181, Ab. 100 60 Bayreuth St. 2460, Ab. 100 60 Bayreuth Bodenseering 30 Bayreuth Preuschwitzer Straße / Kreuz 30 Bayreuth Universitätsstraße 50 Bayreuth Adolf-Wächter-Straße 30 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30 Bayreuth Markgrafenallee 30 Bayreuth Eremitagestraße 30 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße 30 Berg Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710 (43316) 70 Berg A 9, A 120 FR Nord, VKS 100/60 Betzenstein St 2163, Abschnitt 240 60 Bindlach Allersdorf 50 Bischofsgrün B 303, Ab. 1240 100 Burgebrach B 22 Oberharnsbach 50 Burgebrach-Unterneuses 13178 - B 22, A 560 70 Coburg Waldsachsener Straße 30 Coburg Nicolaus-Zech-Straße 30 Coburg Querstraße 30 Coburg St 2205, Ab. 200 70 Coburg Bamberger Straße 50 Coburg Weichengereuth 50 Coburg Kürengrund 50 Ebensfeld Hauptstraße 50 Ebermannstadt K FO 41 50 Ebermannstadt Breitenbacher Str. 50 Ebermannstadt Eschlippertalstr. 50 Ebermannstadt Gasseldorf 50 Ebersdorf b. Co B303, Ab. 820 100 Eckersdorf B 22 Abschn. 1200 70 Effeltrich 13212 - Forchheimer Straße 50 Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 70 Eggolsheim Eggerbachstraße 50 Eggolsheim FO 5, Abschn. 100 50 Egloffstein Hammerbühl 50 Egloffstein St 2191 Ri Geschwand 70 Fichtelberg Bayreuther Straße 50 Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 30 Forchheim Willy-Brandt-Allee 50 Forchheim St. 2244 / FO 25 70 Goldkronach St 2163 Abschn. 535 50 Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 70 Hallerndorf St. 2264 / FO 24 70 Hausen / Wimm. Burker Straße 50 Heinersreuth B 85 Abschn. 760 80 Helmbrechts St 2195, Pressecker Straße, Göbelhalle (43147) 50 Helmbrechts St 2195, Ringstraße (43146) 50 Heroldsbach Frankenstraße 50 Himmelkron Bernecker Str. 30 Hirschaid 13070 - B 505, A 260, km 0,5 100 Höchstädt Staatsstraße 2176, Abschn. 180 (43243) 100 Hof Oelsnitzer Str. 50 Hof Ascher Str. 50 Hof B 15, Wölbattendorf 80 Hohenberg S 2178 (43281) 100 Hollfeld Bahnhofstraße 50 Igensdorf 13235 - B 2, A 3120 60 Itzgrund B 4, Ab. 720 100 Kirchehrenbach Bahnhofstr. 30 Kirchenlamitz Raumetengrün (43224) 80 Köditz B 173, Bugspitze 100 Konradsreuth 43047, B 15, A 3200 100 Kronach Ba-Str., B 85, Abs. 430 50 Kronach Dörfles, St 2200 Abs. 140 70 Kronach KC 25, Ab. 100 80 Kulmbach Leuchau Abschn 680 80 Kulmbach Gründla Abschn 560 80 Kulmbach Seidenhof Abschn 480 70 Kulmbach Bayreuther Straße (23088) 50 Kulmbach B 289, Ab. 520 100 Küps B 173, Ab. 460 50 Langensendelbach 13221 - Nürnberger Straße 50 Leutenbach Dietzhof 50 Lichtenfels Wittelsbacher Str. 30 Lichtenfels Bamberger Straße 50 Lichtenfels Friedrich-Ebert-Str. 50 Lichtenfels St 2203, bei Isling 70 Lichtenfels St 2203, Mistelfeld 100 Lichtenfels B 173, Ab. 330 100 Lichtenfels B 289, Ab. 230 80 Lichtenfels/Trieb B 173, Abschnitt 460 100 Ludwigschorgast B 303, Abschnitt 1100, km 2,0 100 Ludwigsstadt B 85, Abschnitt 120 50 Ludwigsstadt St 2209, Abschnitt 140 100 Marktleuthen Neudes (43233) 100 Marktredwitz (ALT: B 15 (40070)) NEU: St 2169 80 Marktredwitz Wölsauer Str. (43258) 50 Marktschorgast KU 1/Gefreeser Str. 50 Meeder Kösfeld-St 2205, BÜ 20 Meeder K CO 17, Ab. 120 70 Meeder Birkenmoor-Meeder, BÜ 20 Meeder Beuerfelder Straße 50 Meeder Kleinwalburer Straße 50 Michelau K LIF 9, Abschnitt 100 60 Mistelbach Bayreuther Straße 50 Mistelgau St 2186 Abschn. 260 60 Münchberg St 2194, Abschn. 340 (AS Müb.-Nord - 43343) 50 Münchberg St 2194, OT Straas (43127) 50 Münchberg B 289, Abschn. 760 (Pulschnitzberg - 43124) 70 Münchberg K HO 18, Abschn. 120, (Mechlenreuth-Bus - 43345) 70 Münchberg 43329, S 2194, A 320 50 Naila Staatsstraße 2195, Nailaer Str. (43315) 50 Naila 43336, B 173, A 880, Selbitztalstr. 70 Neudrossenfeld Kulmbacher Str. Abs120 50 Neustadt Meilschnitz-Effelter 50 Neustadt b. Cbg. Heubischer Straße (30025) 30 Neustadt b. Cbg. Heubischer Straße (30026) 70 Neustadt b. Cbg. Austraße (30025) 50 Neustadt b. Cbg. Effelder Straße (33054) 50 Neustadt b. Cbg. Untere Burgstraße (30025) 50 Neustadt b. Cbg. Am Moos (30025) 50 Neustadt b. Cbg. Coburger Straße (30057) 50 Nordhalben St 2207, Abschnitt 180 60 Pegnitz Zum Dianafelsen 50 Pegnitz St 2162, Abschnitt 320 60 Pegnitz Am Dianafelsen 50 Pegnitz B 85, Ab. 880 100 Plankenfels St. 2191, Ab. 580 80 Pommersfelden 13128 - Schönbornstraße 50 Pottenstein B 470, Abschnitt 1380 60 Pottenstein B 470, Abschnitt 1340 60 Pressig B 85, Abs. 240 100 Pretzfeld Schulstraße 50 Pretzfeld Wannbach 50 Rattelsdorf B4, Ab. 460 - Hilkersdorf 50 Rehau 43351, S 2192, A 380 100 Rödental CO 11 / Ab. 140 (33066) 100 Rödental S 2206 / Ab. 190 (30034) 70 Rödental Coburger Straße (30033) 50 Rödental CO 17 (30034) 70 Rödental S 2206 / Ab. 110 (30034) 70 Rödental Rothinestraße (30033) 30 Rödental B 4, Ab. 1000 100 Rödental CO 11, Ab. 140 100 Röslau Brücklas 50 Scheßlitz B 22 Würgauer Berg 50 Scheßlitz B 22 Würgauer Berg 50 Scheßlitz B 22 Würgauer Berg 50 Schirnding S 2178 (43325) 100 Schnabelwaid B 2, Abschnitt 3550 100 Schneckenlohe St 2200, Ab. 110 100 Schönwald Rehauer Straße (43357) 50 Schwarzenbach/W. Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,5 (43314) 100 Schwarzenbach/W. 43181, B 173, A 800 100 Schwarzenbach/W. 43131, B 173, A 800, Zegasttal 100 Schwarzenbach/W. 43182, B 173, A 780, Schübelhammer 60 Selb Albert-Pausch-Ring (43287) 50 Selb St 2178, Abschn. 110 (43360) 100 Selb Chr.-Höfer-Ring (43290) 50 Selb 43361, S 2178, A 80, Aldi Selb 50 Selbitz 43163, B 173, A 900 100 Seßlach Dorfstraße 50 Sonnefeld CO 11 / Ab. 100 (30038) 80 Sonnefeld CO 11 / Ab. 120 (33069) 80 Speichersdorf B 22, Ab. 1540 100 Stadtsteinach B 303, Ober-/ Unterzaubach 50 Stadtsteinach B 303, Ab. 1060 50 Stegaurach B 22 70 Steinbach B 85, Abschnitt 180 50 Stockheim B 85, Abs. 340 100 Stockheim B 89, Abs. 100 100 Thierstein K WUN 19, Abschn. 120 (43362) 70 Thurnau Berndorfer Str. Abs160 70 Tröstau 43247, B 303, A 1340 100 Tröstau 43238, B 303, A 1300 100 Tröstau 43248, B 303, A 1360, PPL Luisenburg 100 Unterleinleiter St 2187 Ortsdurchfahrt Höhe Friedhof 50 Untersiemau B 4, Ab. 790 100 Untersiemau B 4, Ab. 800 100 Untersteinach B 303 Abzw. KU 13 70 Untersteinach B 303 (Hauptstraße) 50 Wallenfels B 173, Absch. 700 100 Weidenberg B 22, Abschn. 80 Weidenberg St 2181, Abschn. 60 Weidhausen B 303, Ab. 870 100 Weismain St. 2191, Ab. 320 100 Weißenstadt Torfmoorhölle (43231) 80 Weißenstadt Franken 50 Wiesenttal Forchheimer Str. 50 Wiesenttal Streitberg, Bushalte 50 Wilhelmsthal St 2200, Ab. 200 50 Wunsiedel Egerstr. (43220) 50 Würgau B 22 50

