Bamberg vor 1 Stunde

Ordnungswidrigkeit

Bamberger: Wettbürobetreiber ruft Polizei - Männer wollen nicht gehen - dann muss das Büro schließen

Das war nicht so klug: Weil drei Männer sein Wettbüro nicht verlassen wollte, hatte der Betreiber am Sonntag die Polizei gerufen. Jetzt hat er selbst eine Anzeige am Hals. Und musste sein Wettbüro schließen.