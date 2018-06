Bamberger Gärtner, Hutzeln und Michaeliskirchweih - Welche Traditionen zählen zum Immateriellen Kulturerbe?

Wie die Hutzel zum Immateriellen Kulturerbe wurde





Bamberger Gärtner sind Immaterielles Kulturerbe





Diese Bräuche aus Franken zählen zum Immateriellen Kulturerbe





Bäuerliche Gemeinschaftswälder im Steigerwald



Festspiel Dinkelsbühler Kinderzeche



Festspiel Rothenburger Meistertrunk



Flechthandwerk



Friedensfeste von Sennfeld und Gochsheim



Fürther Michaeliskirchweih



Innerstädtischer Erwerbsgartenbau in Bamberg



Limmersdorfer Lindenkerwa



Nürnberger Epitaphienkultur



Nürnberger Naturhistorische Gesellschaft



Osingverlosung



Traditionelle Dörrobstherstellung und Baumfelderwirtschaft im Steigerwald



Wunsiedler Brunnenfest



Was haben der Gartenbau in der Bamberger Innenstadt, die Dörrobstherstellung im Steigerwald und die Fürther Michaeliskirchweih gemeinsam? Sie prägen das gesellschaftliche Zusammenleben, leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und vermitteln Kontinuität und Identität. Deshalb werden sie von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe gelistet. In Franken gibt es eine ganze Reihe an Traditionen, die in dem Verzeichnis aufgenommen wurden.Tanz, Theater, Musik, Bräuche, Feste oder Handwerkskünste können auf die Liste aufgenommen werden. Die Traditionen müssen lebendig sein und von menschlichem Wissen und Können getragen werden. Weltweit gibt es über 450 Einträge auf der Liste, 70 sind es im deutschen Verzeichnis.Die Hutzel - auf Hochdeutsch die Dörrbirne - hat in Fatschenbrunn eine lange Tradition. Dort gibt es nämlich besonders viele, teils extrem seltene Birnensorten. Fast in jedem Haushalt in Fatschenbrunn wurde früher eine Obst-Darre betrieben. Deshalb sammelte das Büro für Heimatkunde vor Ort Argumentationshilfen für eine Bewerbung zum Immateriellen Kulturerbe. Um auch die Lebendigkeit der Tradition zu zu belegen, wurden bei einem "Erzählcafé" Anekdoten rund um die "Hutzel" gesammelt. Mit Erfolg.Auch der Bamberger Erwerbsgartenbau in der Innenstadt zählt zum Immateriellen Kulturerbe. Gemüse und Süßholz werden hier traditionell mitten in der Stadt angebaut und in Hofläden und auf dem Markt verkauft. Auch die eigenen Bezeichnungen für Gemüsesorten und Werkzeuge im Bamberger Dialekt waren ein Grund für die Aufnahme im Kulturerbe-Verzeichnis.Das Expertengremium, das über die Liste das Immaterielle Kulturerbe entscheidet, war auch beeindruckt von den vielfältigen sozialen, religiösen und korporativen Traditionen. Dazu zählen neben der Sprache zum Beispiel auch die Wohnformen und die Kleidung der Gärtner.