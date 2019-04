Schwarzenbruck vor 39 Minuten

Unfall

In den Gegenverkehr gefahren: Mann (80) stirbt auf B8 in Mittelfranken

Tödlicher Unfall im Nürnberger Land: Auf der Bundesstraße 8 ist am Donnerstag (18.04.2019) ein Autofahrer (80) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.