Autofahrer aufgepasst: Zum Wochenstart kann es glatt werden - so wird das Wetter in Franken

Mit vielen Wolken, vereinzelt Sonnenschein und Schneefall auch im flachen Land beginnt die neue Woche im Freistaat.

Nachdem der Sonntag in weiten Teilen Bayerns grau und trüb blieb, startet auch der Montag ungemütlich. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 700 bis 400 Meter. Am Untermain wird es mit sieben Grad am wärmsten. Auch am Dienstag bleibt es bedeckt.

Schnee zum Wochenstart - Autofahrer sollten vorsichtig sein

An beiden Tagen, vor allem aber am Montag und in der Nacht zum Dienstag fallen laut dem Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs Niederschläge. Diese gehen von Regen in Schneeregen und Schnee über. Laut Ochs kann sich dabei vorübergehend eine 1-3 cm dicke Schneedecke bilden. Besonders Autofahrer sollten also vorsichtig sein - mit diesen Tipps bereiten Sie ihr Auto optimal auf den Winter vor.

Maximal werden zum Wochenstart 5 bzw. 3 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen nahe 0 Grad.

Ab Mitte nächster Woche schaufelt ein Orkantief westlich von Irland milde Atlantikluft auf den Kontinent. Es ziehen Wolken auf, die im weiteren Verlauf Regen bringen. Die Höchsttemperaturen steigen bis auf 10 Grad am Freitag.mit dpa