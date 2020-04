Ausgangsbeschränkungen, Söder und die Folgen der Pandemie: 8 Fragen zur Corona-Krise

Seit Wochen beherrscht das Coronavirus die Öffentlichkeit in Deutschland, ja in der ganzen Welt. Kaum ein Ereignis der letzten Jahrzehnte hat das Leben so vieler Menschen auf einen Schlag verändert.

Viele Menschen fühlten sich durch die Geschehnisse überrollt. Es fällt schwer, die Geschehnisse richtig einzuordnen und sich eine Meinung zu bilden: Wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht? Hätte man die Pandemie verhindern können? Ist der jetzige Kurs richtig - und was bedeutet die Corona-Krise für die Zukunft? Jetzt ist Ihre Meinung gefragt: Wie schätzen Sie die Lage in Deutschland ein?

Der Blick zurück: Wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht?

Vielleicht ist es jetzt noch zu früh, aber irgendwann wird die zentrale Frage sein: Hätte man die Corona-Pandemie verhindern können? Was denken Sie?

Neben der Frage, ob die Krise hätte verhindert werden können, stellt sich eine Frage, die vielleicht noch wichtiger ist - denn sie richtet sich direkt an politischen Verantwortlichen: Wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht? Hätte man sich besser auf eine solche Krise vorbereiten müssen?

Die Corona-Krise: Ausgangsbeschränkungen, Söder und die Angst

Mit einer für politische Systeme bemerkenswerten Geschwindigkeit hat die Politik auf die Krise reagiert: Binnen kurzer Zeit wurden massive Einschnitte in das öffentliche Leben vorgenommen, allen voran die Ausgangsbeschränkungen. War das richtig?

Besonders ein Politiker konnte in den letzten Wochen in der öffentlichen Wahrnehmung brillieren: Markus Söders Umfrage-Werte sind auf ein Rekordhoch geklettert. Zurecht?

Die Corona-Epidemie ist noch lange nicht dabei. Viele Tausend, vielleicht Millionen Menschen werden sich noch anstecken und an Covid-19 erkranken. Doch haben Sie eigentlich persönlich Angst vor einer Ansteckung?

Doch nicht nur das Coronavirus fordert Opfer: Die Ausgehbeschränkungen und weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben belasten die Menschen weltweit. Sie auch?

Der Blick in die Zukunft: Weitere Lockerungen oder wirtschaftliche Krise?

Die Bundesregierung möchte mit "Augenmaß" die bestehenden Einschränkungen lockern. Ist das der richtige Schritt - oder sollte man lieber vorsichtig sein?

Neben den gesundheitlichen Folgen der Krise wird vor allem vor den ökonomischen Folgen gewarnt: Deutschland und der Rest der Welt könnte in eine schwere Rezession abrutschen. Haben Sie Angst vor der Zukunft?

Wie hat sich das Coronavirus in Deutschland ausgebreitet? Was wurde wann beschlossen? Wir haben Ereignisse in einer Chronik für Sie zusammengefasst. Sie können die Animation über den Play-Button starten und auch pausieren.