Auch nach Sturm "Sabine" bleibt es stürmisch - so wird das Wetter für die kommenden Tage

Die neue Woche hat dank Tief "Sabine" in vielen Regionen Deutschlands sehr stürmisch begonnen. Während sich die Lage im Norden bereits entspannt hat, tobt "Sabine" vor allem noch im Süden Bayerns. Dort drohen auch im Verlauf des Montags noch schwere bis orkanartige Böen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mitteilt.

Winterorkan "Sabine" brachte vielerorts Regenschauer und orkanartige Böen. Wetterexperte Stefan Ochs aus Mittelfranken spricht von Sturmböen Beaufort 10 - vereinzelt Beaufort 11. Diese erwartet der Wetterochs auch in der Nacht auf Dienstag noch einmal. Denn dann zieht ein weiteres Randtief über Norddeutschland nach Osten. Dieses bringt weiter Regenfälle nach Franken.

Woche bleibt stürmisch

Am Dienstag (11. Februar 2020) und Mittwoch wird es dann wechselnd bewölkt mit Schnee-, Regen- und Graupelschauern. "Der Westwind erreicht in Böen am Dienstag Beaufort 9 (Sturm) und am Mittwoch Beaufort 8 (stürmisch)", wie Stefan Ochs prognostiziert. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad. Der DWD warnt gebietsweise vor Glätte durch gefrierende Nässe in der Nacht auf Donnerstag.

Am Donnerstag und Freitag überquert schließlich ein neues Tief mit seinem Kern Norddeutschland in Richtung Osten. Gelegentlich wird auch zum Wochenende Regen oder Schneeregen fallen. Die Temperaturen liegen dann um 4 Grad. Der in Böen starke Wind dreht langsam von Südost auf West.