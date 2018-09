Hof an der Saale vor 2 Stunden

Lebensgefährlich verletzt

Arbeitsunfall in Oberfranken: 31-Jähriger stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Ein 31-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Oberfranken lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann stürzte am Montagnachmittag von einem zwölf Meter hohen Baugerüst. Per Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen.