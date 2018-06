Abi-Streiche in Franken 2018: Die lustigen, die dummen und die teuren

Trauriger Höhepunkt: Abi-Streich-Programm am KZG gestrichen







Fränkische Abi-Scherze 2018: Ein Überblick



Ob spielerische Abrechnung oder böser Abschiedsgruß, beim Abi-Streich wachsen manche Abitur-Jahrgänge noch einmal über sich selbst hinaus. Manchmal schaffen es geniale Einfälle zum Abi-Scherz, manchmal wird aus lustig gemeinten Streichen eine mittelschwere Katastrophe, und manchmal hat das Lehrerkollegium einfach keine Lust darauf, sich veräppeln zu lassen, und macht den Abiturienten einen Strich durch die Rechnung.Wir haben lustige, dämliche und folgenschwere Abi-Streiche 2018 in Franken für Sie gesammelt und stellen Ihnen im Folgenden einige außergewöhnliche Scherze vor. Trauriger Höhepunkt - oder Tiefpunkt - der Abi-Streich-Saison 2018 ist sicherlich die geplatzte Party am Kaspar-Zeuß-Gymnasium in Kronach: Nach einigen offenbar missglückten Streichen wurde das geplante Programm der Abiturienten komplett gestrichen. Das sorgte nicht nur für lange Gesichter, sondern auch für Diskussionen weit über die Grenzen Kronachs hinaus.Was war der gelungenste fränkische Abi-Streich 2018? Ihr Lieblings-Abi-Streich 2018 war gar nicht dabei? Schreiben Sie uns in den Kommentaren!