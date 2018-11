A9: 65.000 Euro Sachschaden - Auto wird verkeilt unter Lkw mehrere Meter mitgeschleift

Zu zwei Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Freitagnachmittag auf der A9 in Richtung Norden bei Plech. Erst wenige Tage zuvor passierte an ähnlicher Stelle ein schwerer Unfall: Das Auto durchbrach die Leitplanke, der Fahrer wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, krachte zwischen den Anschlussstellen Plech und Weidensees zunächst ein 48-jähriger Oberpfälzer mit seinem VW Tiguan auf der mittleren Spur derart massiv in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkws mit Anhänger, dass sich der Pkw mit der Front unter dem Anhänger verkeilte und noch mehrere Meter weit bis auf den Seitenstreifen mitgeschleift wurde. Der stark demolierte Pkw konnte erst mit einem Abschleppfahrzeug wieder herausgezogen werden.

Unachtsamkeit führt zu zweitem Unfall

In Folge des ersten Unfalls bremste der nachfolgende Verkehr ab. Dies erkannte ein 60-jähriger Thüringer zu spät und fuhr auf der linken Spur mit seinem VW Golf auf einen Opel Zafira auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor stehenden Audi Q5 katapultiert. Glücklicherweise wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt. Ursächlich für die Unfälle war jeweils die Unachtsamkeit der Unfallverursacher.

Der Gesamtschaden beläuft sich zirka auf 65.000 Euro. Die Nordfahrbahn der Autobahn musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Aufgrund des dichten Verkehrs baute sich sehr schnell ein ca. 6 km langer Rückstau auf. Durch die zeitnahe Freigabe der einzelnen Spuren konnte dem jedoch entgegengewirkt werden. Unterstützend wurden die Feuerwehren Ottenhof/Plech, die Autobahnmeisterei Trockau und das THW benötigt.