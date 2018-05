30 Grad und Badewetter? So wird das Wetter in Franken

Kommt jetzt der Sommer?



Am Freitag haben wir noch eine hohe Restfeuchte vom Vortag in Franken, wie der Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt. Nach der Auflösung von Nebelfeldern und tiefen Wolken scheint zeitweise die Sonne, bevor sich einzeln Schauer und Gewitter bilden. Maximal werden 22 bis 25 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Absinkende Luftbewegungen bestimmen am Samstag und Sonntag unser Wetter. Es ist heiter bis wolkig und trocken. Maximal werden 27 bis 29 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus Ost.Heiß wird es von Montag bis Mittwoch. Die Höchsttemperaturen steigen auf 29 bis 33 Grad. Meist scheint die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich aber auch einzelne Gewitter.In den Nächten kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab.