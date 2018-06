25 Prozent auf alles: Schnäppchen-Sensation im Ertl Shopping Center in Hallstadt bei Bamberg

25 Prozent Rabatt



Die folgenden Ertl-Shops bieten 25 Prozent Rabatt:







Bastelparadies



Betty Barclay



Cecil



comma



Esprit Woman



Esprit Men



Gerry Weber



Herzlichkeiten schenken und kochen



intenzione



my Celinas



lucky 1



s.oliver



Street One



Tally Weil



Tamaris



Tommy Hilfiger



Tom Tailor Denim



Tom Tailor



Tauros



Wäscheladen



20 Prozent Rabatt

10 Prozent Rabatt



Ertl-Schnäppchenaktion läuft bis 3. Juli





28. Juni bis zum 3. Juli

2018



Anfahrt zum Ertl-Einkaufszentrum





Ertl Shopping Center

Gewerbepark Hallstadt Bamberg Hafen

Emil-Kemmer-Straße 19

96103 Hallstadt

9:30 Uhr bis 19 Uhr

25 Prozent auf alles: Im Ertl-Einkaufszentrum in Hallstadt bei Bamberg startet morgen eine bis dato einmalige Schnäppchenaktion. Bei rund 20 Shops erhalten Sieauf alle Produkte, sogar reduzierte Ware nimmt an der Aktion teil. "Nicht verpennen!", rät Ertl.Zudem erhalten Siebei Zero sowiebei Spielwarengigant, Babywelt und Schreibwaren.Die Aktion im Ertl-Zentrum läuft vom. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Das Angebot gilt nur für Lagerware. Ausgenommen sind Gutscheinkäufe, Bücher, Multimediaartikel, Autositze, Puky, Ergobag, bereits erteilte Aufträge.Sie finden das Ertl Einkaufszentrum im Hallstadter Gewerbegebiet. Die genau Adresse lautet:Das Ertl Shopping Center hat montags bis freitags vongeöffnet, samstags von 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Mehr Informationen zum Ertl-Einkaufszentrum erhalten Sie auf der offiziellen Webseite