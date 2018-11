10 Jahre inFranken.de - Warum sieht unser Logo auf einmal anders aus?

10 Jahre inFranken.de

Am 25. Oktober 2008 ging es bei uns in der Mediengruppe Oberfranken etwas stürmisch zu. Das Gemeinschaftsportal inFranken.de stand in den Startlöchern und ging am frühen Abend online.

Seit diesem Samstag vor 10 Jahren ist viel passiert. Im September 2018 platzierten wir uns unter den Top 25 der reichweitenstärksten News-Portale Deutschlands und sind damit das größte Nachrichtenportal Frankens!

inFranken.de von 2008 bis 2018

2008: Unser Portal geht um 17.00 Uhr Ortszeit online. Erstmals werden alle Zeitungsportale unter einer Dachmarke als Online-Präsenz zusammengefasst.

2009: Über das Jahr hinweg feilen wir kontinuierlich am Online Auftritt und setzen gewonnene Erfahrungswerte um.

2010: Launch unserer mobilen Seite sowie der App fürs iPhone.

2011: immo.inFranken.de und jobs.inFranken.de entwickeln sich mit neuen technischen Partnern weiter. Auf unserem Job-Portal sind heute bis zu 8.000 Stellen aus der Region ausgeschrieben.

2012: Im Rahmen unseres ersten Relaunchs, präsentieren wir uns im neuen Design und mit einer verbesserten Bedienbarkeit.

2013: Das kostenpflichtige inFranken.dePLUS-Abonnement wird eingeführt. Damit erhalten unsere Leser Zugang zu Berichten mit umfangreicherer Recherchearbeit.

2014: Geburt unseres WhatsApp-Nachrichtenkanals. Waren es zum Start noch 2.000, erhalten heute über 12.100 Abonnenten dreimal täglich Meldungen aus ihrer Wunschregion.

2015: Zwei unserer Apps gehen live. Die inFranken.de NEWS App mit Push-Funktion sowie die inFrankenPix App, mit der Schnappschüsse aus der Region hochgeladen und geteilt werden können.

2016: Stellen wir mit 3,4 Mio. Visits (Besuche) einen neuen Rekord auf.



2017: Der zweite und bis dato umfangreichste Relaunch. Neues Logo, erweiterte Funktionalitäten sowie responsives Design für mobile Endgeräte.

2018: Mittlerweile arbeiten 26 Mitarbeiter Tag für Tag am Erfolg von inFranken.de. So erreichten wir allein im September 9 Mio. Visits sowie 3,4 Mio. Unique User.

Unter den Top 25 Nachrichtenportale Deutschlands

Gemessen an den Besucherzahlen kommen wir an die Online Portale des Handelsblatts, der Berliner Morgenpost und Huffington Post heran.

Auf unserer Facebook-Seite freuten wir uns im Jahr 2010 noch über 230 Fans. 2015 waren es schon 100.000, im Oktober 2018 teilen wir uns über 215.000 Fans mit und es werden täglich mehr!

Unsere Vision:

„Mit dem ersten Klick zu Antworten auf Deine Fragen aus und über Franken - mit Produkten, die weiterhelfen und Spaß machen.“

Auch in Zukunft werden wir unsere tägliche Arbeit nach unserer Vision ausrichten und unsere Leser in den Mittelpunkt stellen.

Wir danken Ihnen für fantastische 10 Jahre und freuen uns schon, auf die kommenden 10!