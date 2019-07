Zweite Energiezentrale in Hallerndorf direkt neben Brauereigasthof?

Wird es im Winter bitter kalt, soll eine zweite Energiezentrale mitten in Hallerndorf ausreichend Wärme ins Nahwärmenetz liefern. Felix Schubert, Teamleiter kommunale Energiekonzepte bei der Firma Naturstrom, stellte den Gemeinderäten die bisherige Entwicklung des Nahwärmenetzes vor.

Sei ursprünglich noch die Einbindung eines Hackschnitzelkessels aus der örtlichen Schreinerei angedacht gewesen, gebe es aktuell dort keine freien Kapazitäten, erläuterte Schubert. Die zweite Energiezentrale könne neben der Brauerei Rittmayer als Verstärkung in Spitzenzeiten dienen.

Immerhin beziehen von den bisher 137 Anschlüssen 50 noch keine Nahwärme über das Netz. Der Heizkessel, der dort aufgestellt werden soll, werde lediglich die Spitzenlast abfangen, erklärte Schubert. Wenn bei einer Außentemperatur von minus zehn Grad morgens alle Anschlussnehmer gleichzeitig die Heizung hochdrehen und duschen wollten, soll verhindert werden, dass es zu einem Engpass kommt.

Da diese zweite Zentrale direkt neben dem Brauereigasthof errichtet werden soll, bräuchten die Gemeinderäte erst einmal einen Bauantrag, wünschte sich Robert Linz (WG Trailsdorf): "Das müssen wir uns anschauen".

"Das dient nur der Information, bevor der eigentliche Bauantrag auf dem Tisch des Gremiums liegt", informierte Schubert. Claudia Kraus (WG Trailsdorf) begrüßte das Vorhaben und bedauerte es, dass in Trailsdorf nicht genügend Interessenten für ein solches Nahwärmenetz gibt. Liegt der Bauantrag vor, könne im Gemeinderat weiter darüber diskutiert werden, kündigte Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) an.

Maibaumständer

Dass für die Dorfgemeinschaft in Pautzfeld im Rahmen der Dorferneuerung inzwischen ein Maibaumständer angeschafft wurde, darüber informierte Torsten Gunselmann die Gemeinderäte. Den Antrag der Hallerndorfer Kerwabum und - madla auf einen Kirchbaumständer für Hallerndorf hatten die Gemeinderäte zunächst zurückgestellt. Die Kosten für den Hallerndorfer Kirchbaumständer können nicht über die Dorferneuerung abgerechnet werden. Gespräche ergaben, dass die Hallerndorfer trotzdem interessiert sind. Da sie die geschätzten 5000 Euro an Kosten für die Installation tragen wollen, wird die Gemeinde den dafür fälligen Kaufpreis in Höhe von 4865 Euro übernehmen. Das beschlossen die Gemeinderäte mit zwei Gegenstimmen.

Zuvor hatte sich Werner Fischer (WG Hallerndorf) vergewissert, dass auch andere Ortsteile identisch behandelt würden, falls dort ebenfalls der Wunsch nach einem Kirchbaumständer entstehe.

Leerrohre und "nichts drin"

Damit im Rahmen der Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Hallerndorfer Straße in Trailsdorf Leerohre verlegt werden können, beschlossen die Gemeinderäte einstimmig, diese zu einem Preis von insgesamt 9261 Euro anzuschaffen. "Wir verlegen überall Leerrohre, in denen nichts drin ist", monierte Reinhold Kotzer (WG Willersdorf-Haid). Das sei für künftige Versorgungen gedacht und werde von der Regierung im Rahmen des digitalen Netzes gefordert, erklärte der Bürgermeister.

Das Landratsamt Forchheim erteilte der Hallerndorfer Haushaltssatzung für 2019 die rechtsaufsichtliche Genehmigung, informierte Gunselmann die Gemeinderäte.

Der Sportverein FC Wacker Trailsdorf und die Dorfgemeinschaft (DG) Haid stellten Anträge auf Vereinsförderung: Der FCW investierte 719 Euro in einen Kinderspielturm und 3950 Euro in den Austausch von Fenstern im Sportheim. Die Dorfgemeinschaft Haid schaffte einen Defibrillator mit der dazu gehörigen Außenbox für 2883 Euro an. Beide Vereine bekamen zehn Prozent Förderung aus der Gemeindekasse, beschlossen die Gemeinderäte einstimmig. Damit erhält der FC Wacker aus Trailsdorf 470 Euro und die DG Haid 290 Euro.

Furcht vor Hochwasser

Da in Etzelskirchen (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein neues Baugebiet mit rund fünf Hektar Gesamtfläche für 50 Baugrundstücke entstehen soll, wird die Gemeinde Hallerndorf als Träger öffentlicher Belange gehört. Die Gemeinderäte stimmten dem vorliegenden Plan zu, wollen jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass die Oberfläche so minimal wie möglich versiegelt werden sollte. Andernfalls befürchten sie, dass es bei Starkregen zu Überschwemmungen kommen könnte.

"Wenn das Wasser in die Aisch fließt, landet es bei uns, das ist Fakt", kommentierte Torsten Gunselmann. Er ist der Meinung, dass solche großen Bauvorhaben von den entsprechenden Behörden unter die Lupe genommen werden sollten. Gunselmann will diesbezüglich noch ein Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt suchen und seine Bedenken äußern.