Zwei neue Feldgeschworene für Weilersbach

Da in Weilersbach neue Baugebiete, insbesondere am Kirchberg anstehen, stockte der Gemeinderat die Zahl der Feldgeschworenen auf. Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) vereidigte Waldemar Kaiser und Alfred Hack (BRW), der zudem dem Gemeinderat angehört. Seit einiger Zeit stehen drei gar nicht dazu passende Stühle im Sitzungssaal in Weilersbach - zu Testzwecken. Sie sind die Vorboten einer Rathauserneuerung. Die Einrichtung des Raumes ist in die Jahre gekommen und soll auch angepasst werden, weil immer mehr Trauungen mit vielen Gästen dort stattfinden. Die Heizung mit Ölkachelöfen ist ebenfalls nicht mehr zeitgemäß.

Deshalb steht nun der Gemeinderat vor der Frage, was und wie viel im Rathaus saniert und ertüchtigt werden soll: nur der Sitzungssaal, das Erdgeschoss oder auch die Dachwohnung darüber? Letzteres wäre sinnvoll, wenn daraus ein öffentlich genutzter Raum werden sollte. Bei der Beratung ist die Kostenfrage entscheidend. Derzeit liegt dem Rat ein Angebot für 10.000 Euro für eine Minimalsanierung vor - mit Elektrofußbodenheizung und Installation eines Beamers an der Decke. "Wir haben Zeit", sagte Bürgermeister Gerhard Amon. Bevor eine Entscheidung fällt, will man Angebote für andere Heizarten einholen. Denn eine Fußbodenheizung könnte zu träge sein für einen nicht unterkellerten Raum, der nur sporadisch genutzt wird.

Grundstücke in Reifenberg

Die zwei Einbeziehungssatzungen - für ein Grundstück am bergseitigen Ortsausgang von Reifenberg und ein Hinterliegergrundstück am Langen Graben in Oberweilersbach - wurden vom Gemeinderat in ihrer Schlussfassung gebilligt. Planer Rüdiger Hellmich stellte dem Rat die in diese Fassung eingearbeiteten Änderungen vor. Es ging dabei im Wesentlichen beim Baumerhalt beziehungsweise Ersatzpflanzungen und Hecken. In Reifenberg muss das Wasser der langen Zufahrt in einer Zisterne aufgefangen werden. In Oberweilersbach wurde ausdrücklich festgehalten, dass für die Erschließung ein Geh-, Fahrt- und Leitungsrecht über das zur Straße hin liegende Grundstück im Grundbuch eingetragen werden muss.