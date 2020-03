Zwei Festivals in Forchheim: Hüpfburgen und Foodtrucks

Ein Veranstalter - doppelte Freude, so lautet für 2020 das Motto für die Veranstaltungen "Original Foodtruck-Festival" und "Hüpfenburgen-Festival 2020" in Forchheim. "Ich freue mich sehr", teilt der städtische Jugendbeauftragte Josua Flierl mit. Es darf in Forchheim gehüpft werden vom 3. bis zum 7. Juni im Stadtpark hinter der Roten Mauer an der Kaiserpfalz. Lecker soll es mit dem "Foodtruck-Festival" am Samstag und Sonntag, 5. und 6. September, auf dem Ausstellungsgelände im Süden Forchheims werden.

Für die Durchführung hat der Jugendbeauftragte den Nürnberger Veranstalter Miguel Ortega gewonnen, der nun beide Ereignisse organisieren und durchführen wird.

Foodtruck-Festival

Sein Foodtruck-Festival mit Essen aus aller Welt findet in Forchheim zum fünften Mal statt: Dazu rollen über 20 Imbisswagen an, in deren mobilen Küchen es nicht nur heiß, sondern auch kulinarisch hergehen soll.

"In den Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt wider", meint Veranstalter Miguel Ortega. "Streetfood" habe mit "Fastfood" wenig zu tun, es sei durchaus nahrhaft. Seit einigen Jahren erleben die rollenden Feinschmeckerküchen einen Boom. Die Foodtruck-Festivals der letzten vier Jahre in Forchheim haben einen großen Besucherandrang ausgelöst. Am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr gibt es das die Gerichte auf die Hand. "Die teilnehmenden Foodtrucks kommen aus ganz Deutschland und werden internationale Spezialitäten anbieten", erläutert Ortega, "egal ob Burger, Pulled Pork, Hot Dogs, Gekochtes und Gegrilltes sowie spezielle Spezialitäten aus dem Smoker, Burritos oder Veganes - auf den Speisekarten der rollenden Küchen wird einiges zu finden sein, was sonst nicht so oft angeboten wird." Begleitend gibt es Livemusik. Neben der Cover-Band "Quantensprung" spielt die Solokünstlerin Anna Paulin, vollbepackt mit Hits der 50er bis heute. Eine Kinderecke mit Hüpfburg, Wasserbällen, Trampolinen sowie ein Kasperletheater und ein Biergarten gibt es ebenfalls. Der Eintritt zum Foodtruck-Festival ist frei.

Die Teilnehmer

Mit Foodtrucks kommen: El Sol Latino (mexican Burritos, Chili con Carne, Quesadillas), Black Monkey (schwarzes Softeis), Donutfactory (Europas Donuttruck), Gourmet Piratn (original american and vegan Burger), Pasta Bombe (Pastaspezialitäten aus Leidenschaft), Imm-Aroy (thailändische Currys, Pad Thai, Som Tam), Jack's Tasty Foodtrucks (handmade Burgers & HotDogs), Jo's Philly Cheese Steak (Rinderroastbeef mit Käsesauce), Kleiner Veganer (vegane Spezialitäten), Küchen Dampf (Käsespätzle vom Brett), Lumberjack (original kanadische Poutine), Mygreensmile (gesunde Smoothies, Acai Bowl & FroYo), Potatoe INK (Spiralkartoffeln & Rck'n'Roll), Redflag-bbq (Beef Brisket & Pulled Pork), RibWich - Food. Einfach. Lecker (Deutschlands #1 Foodtruck), Sandybel (Bubble Waffle & Cakepops), Sri Lankanian Foodtruck (Spezialitäten aus Sri Lanka), Texas Grill Master (Texas BBQ & Spareribs), The Dukes (BBQ Wraps, Mexican Wrap & Veggi Wraps), Tom & Berry (Currywurst mit exotischen Saucen)

Es darf wieder gehüpft werden

"Wir freuen uns, mit dem Hüpfburgen-Festival auch wieder für eine Belebung der nahen Innenstadt zu sorgen", sagt Veranstalter Miguel Ortega. Es werden verschiedenste Attraktionen für Groß und Klein geboten. "Wir bieten eine umfangreiche Auswahl unterschiedlichster Hüpfmodule sowie auch Riesenrutschen, Kletterburgen und Wabbelberge", kündigt der Veranstalter an.

"Besonders freue ich mich, dass es wieder gelungen ist, für die Kinder aus den städtischen Kindertageseinrichtungen ein kostenloses Hüpfen zu realisieren", ergänzt der Jugendbeauftragte Flierl, "da das Festival in den Schulferien stattfindet, ergibt sich somit eine weitere Möglichkeit des Ferienangebots."