Zwei Baugebiete kommen, ein Gemeinderat geht

So nahmen mit dem Bericht über die Beteiligung der Bürger und der Behörden an der Bauleitplanung des Bebauungsplanes "Kirchenstraße" sowie mit dem Aufstellungsbeschluss "Forchheimer Straße" gleich zwei neue Baugebiete die nächsten Hürden. Emotional wurde es am Ende, als sich Bernhard Hack (BRW) nach 28-jähriger Gemeinderatstätigkeit von der kommunalpolitischen Bühne verabschiedete.



Für das Baugebiet "Forchheimer Straße" wurde der Bebauungsplanentwurf vom Planer der privaten Bauherren vorgestellt. Der Plan wurde nach kleineren Korrekturen vom Gemeinderat auch gleich beschlossen. Der Planer erläuterte, dass man aufgrund der Hanglage im unteren Bereich rund 20 Meter nicht bebaut habe. Zulassen wolle man sowohl Sattel- als auch Walmdächer.



Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) wies darauf hin, dass der Bauausschuss bereits beschlossen habe, die Planstraßen A und B nicht wie vorgesehen mit vier Metern Straßenbreite, sondern mit 4,50 Metern zu bauen, damit Begegnungsverkehr zweier Fahrzeuge ohne weiteres möglich sei.



Vorwurf: "Baracken-Stil"

Anton Dennerlein (BRW) konnte sich mit der vorgeschlagenen Dachneigung von 15 bis 20 Grad nicht anfreunden. Seiner Meinung nach hätten Gebäude mit solcher Dachneigung einen "Baracken-Stil". Bürgermeister Amon und Zweiter Bürgermeister Marco Friepes (CSU) sahen keine Probleme mit der Dachneigung.



VG-Geschäftsleiter Klemens Denzler verwies darauf, dass es sich in dem neuen Baugebiet um "Privatstraßen" handele, die Kehr-, Räum- und Streupflicht liege bei den privaten Eigentümern und nicht bei der Gemeinde. Denzler teilte mit, dass das neue Baugebiet, welches sich an der Forchheimer Straße liegend im Außenbereich befindet, nach dem Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren realisiert werde. Im vereinfachten Verfahren könnte man der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist geben oder wahlweise die Auslegung durchführen.



Befristet bis Ende 2019 würde man weiterhin für Bebauungspläne mit einer Grundfläche von weniger als 10.000 Quadratmetern, die sich an bebaute Ortsteile anschließen, das beschleunigte Verfahren anwenden, erläuterte Denzler. Der Aufstellungsbeschluss wurde einstimmig gefasst.



200 Euro je Quadratmeter

Abgewogen wurden die Anregungen und Bedenken der Bürger und Behörden zur Bauleitplanung für das Baugebiet "Kirchenstraße". Auch hier wurde damit die nächste Hürde zur Realisierung des Projektes genommen. Bürgermeister Amon zeigte sich erfreut darüber, dass die Gemeinde Weilersbach nun "weiter wachsen" könne und man mit den zusätzlichen Flächen auch den stark angestiegenen Grundstückspreisen, die aktuell bei bis zu 200 Euro je Quadratmeter liegen würden, "Paroli bieten" könne.



Er hat mit sich gerungen

Gemeinderat Bernhard Hack, der auf eigenen Antrag aus dem politischen Ehrenamt entlassen wurde, erklärte, er habe über zwei Jahre mit sich gerungen. Falls er in all den Jahren sich inhaltlich nicht korrekt verhalten habe, entschuldige er sich hiermit bei den betroffenen Personen, sagte Hack in seiner persönlichen Stellungnahme. Er wolle ohne große Ehren verabschiedet werden. Er selbst habe leidvoll erleben müssen, dass solch ein Amt nicht nur Würde, sondern auch Bürde sein könne, so der zum 1. Mai ausscheidende Kommunalpolitiker.



Bei allen getroffenen Entscheidungen habe er aber stets das Wohl seiner Heimatgemeinde im Hinterkopf gehabt. "Ich bin stolz, dass ich 28 Jahre lang die Geschicke meiner Heimatgemeinde mitbestimmen durfte", sagte Hack. Zwischenzeitlich habe er ein anderes Amt angenommen, welches ihn zeitlich sehr fordere, so dass für eine Tätigkeit im Gemeinderat einfach zu wenig Zeit bliebe, begründete er seinen Rückzug. Mit 12:2 Stimmen beschloss der Gemeinderat, Hack vorzeitig aus dem Dienst als Gemeinderat zu entlassen.



Unter anderem stimmte Bürgerrechts-Kollege Norbert Sebald dagegen. "Ich will nicht, dass er aufhört, er ist ein guter Mann", begründete er sein Abstimmungsverhalten. Als Listennachfolgerin wird Anna Hack gefragt, ob sie nachrücken möchte.