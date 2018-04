Zechgelage in Forchheim: Whisky-Flasche auf Kopf geschlagen

Die Tat geschah in einer Wohnung im Eggolsheimer Weg. Der Geschädigte lief dann mit blutender Platzwunde in der Wache der Polizei Forchheim auf.



Nach Erstversorgung durch den wachhabenden Beamten wurde der Geschädigte vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ins Klinikum Forchheim gebracht.



Der 36-jährige Täter konnte noch in der Wohnung festgenommen werden. Dieser zeigte sich geständig und gab als Grund für den Flaschenangriff an, dass sich der Geschädigte an seine 17-jährige Tochter "rangemacht" hätte.



Beide, Täter und Opfer, waren mit rund 1,5 und mit knapp drei Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Bamberg Haftantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Er wird am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Der Geschädigte wurde nach ambulanter Behandlung noch in derselben Nacht wieder aus dem Krankenhaus entlassen.