Forchheim vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Wohnhausbrand in der Fränkischen Schweiz: Brandursache unklar - Bamberger Polizei ermittelt

Am Sonntag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in Forchheim. Die Familie konnte sich ins freie retten. Unklar ist derzeit noch, was zu dem Dachstuhlbrand führte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.