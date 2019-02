Wissenswertes über Pottenstein

Das neue Pottenstein-Buch mit dem Titel "Zur Geschichte des Felsenstädtchens Pottenstein in der Fränkischen Schweiz" ist erschienen und zum Preis von 9,80 Euro erhältlich. Der Autor, Thomas Bernard, hat in seinem Buch die zurückliegenden zwölf Jahrhunderte näher beleuchtet. Darüber hinaus erzählen 15 mehr oder wenige bekannte Sagen und Legenden Interessantes zur Gegend. Nicht nur für Heimatfreunde sind auch die Kurzchroniken aller 36 Pottensteiner Ortsteile eine lohnende Lektüre. Bestellungen sind möglich entweder telefonisch unter 09243/70841 oder über E-Mail an info@pottenstein.de. Das Buch wird im Tourismusbüro Pottenstein (Rathaus) verkauft.