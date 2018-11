Wieder ein Mega-Konzert in Forchheim geplant?

Eine Nachricht wie ein Paukenschlag: Im kommenden Jahr soll es wieder ein Konzert auf dem Jahn-Gelände in Forchheim geben. Einige Namen stehen gerüchteweise schon im Raum. Es könnte Sting sein, oder vielleicht auch die Fantastischen Vier. Vielleicht sogar beide?

"Wir sind gerade dabei etwas zu planen", verrät Gaby Heyder vom Bamberger Veranstaltungsservice auf Nachfrage des Fränkischen Tages. Der Veranstaltungsservice hatte bei den vorangegangenen Konzerten in den Jahren 2014 und 2015 schon die Organisation übernommen. Doch Heyder hält sich bedeckt.

"Da das Jahn-Stadion nach wie vor zur Verfügung steht, könnte es schon sein, dass dort wieder ein großes Open-Air veranstaltet wird." Eine feste Künstler-Zusage oder einen Termin hingegen dementierte die Geschäftsführerin des Veranstaltungsservices. Es seien sieben oder acht Namen gerade im Umlauf, die auch sie schon gehört habe. Keinen davon wolle sie aber bestätigen. Auch der Termin, der für Ende Juni kursiert, wird von ihrer Seite so nicht bestätigt.

Das Areal

Das erste Konzert auf dem Jahn-Areal war 2014 von der Sparkasse Forchheim initiiert worden. Diese feierte vor fünf Jahren das 175-jährige Bestehen und nutze diesen Anlass für die Organisation des Konzertes, das über die Landkreis-Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgte.

2019 besteht die Sparkasse dann seit 180 Jahren. Wieder ein Grund zum Feiern? "Ja, wir werden auf jeden Fall das 180-jährige Bestehen feiern", sagt Stephanie Müller, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Sparkasse Forchheim zuständig. "Es gab tatsächlich die Überlegungen so ein Konzert wie 2014 auf dem Areal von Jahn Forchheim neu aufzuerlegen", so Müller weiter. Allerdings sei es zu verschiedenen Komplikationen gekommen.

"Durch die ganzen Verschiebungen in der Planung der Bebauung des Geländes, hat sich einiges verzögert", so Müller im Gespräch mit dem Fränkischen Tag weiter. "Zudem konnte dann in dem kurzen Zeitrahmen kein für uns passender Künstler gefunden werden."

Gute Künstler zur Auswahl

Es sei also eine Mischung von Faktoren gewesen. "Das heißt aber nicht, dass es keine guten Künstler zur Auswahl gab", betont Müller, "aber es ist natürlich immer auch Geschmacksache - und muss zum Unternehmen passen."

Als Datum sei aber durchaus Juni 2019 im Raum gestanden. "Wenn man sich den Veranstaltungskalender der Stadt mit Stadttriathlon, Annafest, Ferien und natürlich dem Spielplan von Jahn Forchheim anschaut, dann bleiben nicht mehr so viele Wochenenden", erklärt Müller die Terminfrage. Auch mit der Citymanagerin und der Kulturbeauftragten hätten erste Gespräche bereits stattgefunden.

"Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es definitiv kein Konzert geben wird", so Pressesprecherin Müller, "es könnte schon sein, dass Forchheim in einen musikalisch hochwertigen Genuss kommt - ob mit oder ohne Sparkasse, das sei mal dahingestellt", bleibt Müller in ihren Aussagen mysteriös.

Irgendwas kommt sicher

"Sicher sagen kann ich, dass wir zum 180-jährigen Bestehen uns auch etwas für die Bewohner der Stadt überlegen. Ob dass dann eine öffentliche Veranstaltung oder eine größere Spende ist, das ist noch nicht final entschieden."