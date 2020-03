Dem ein oder anderen Biertrinker war der Name Corona schon bekannt, bevor das neuartige Virus in China ausbrach und inzwischen, zum Glück nur im sprichwörtlichen Sinn, in aller Munde ist. Seit 95 Jahren braut eine mexikanische Brauerei Gerstensaft unter diesem Namen. Die Biermarke muss im Momen...