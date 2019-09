Wenn Kirche erfrischend wirkt

Vier Jahre gibt es die Aktion Sommerkirche nun schon, die der ehemalige Pfarreienverbund Ehrenbürg mit dem Tourismusverein am Walberla veranstaltet. Mit dem Kirchenkino "Papst Franziskus - Ein Mann des Wortes" in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Pinzberg klang die Serie von acht Veranstaltungen, die im Juli begonnen hatte, vor wenigen Tagen mit großem Erfolg aus.

Das war gleichzeitig Anlass für die Hauptverantwortlichen Pfarrer Michael Gehret, Helmut Pfefferle, Vorsitzender des Tourismusvereins, und Pastoralreferentin Helga Deinhardt ein Resümee zur bisherigen Entwicklung zu ziehen. Die Bilanz über vier Jahre in knappen Worten zusammengefasst: "Wunderschön", sagt Pfarrer Gehret. "Erfrischend, wie Kirche auf andere Art auch wahrgenommen wird", findet Helga Deinhardt. "Sommer und Glaube, einmal anders interpretiert", definiert Helmut Pfefferle die Aktion.

So hat alles begonnen

Bereits 2015 suchte Pfarrer Gehret nach neuen Wegen, um die Kirche attraktiver zu machen. Helmut Pfefferle sah die Chance, die Gegend mit neuen Ideen zu bereichern und dabei auch die Zielgruppe aus dem Tourismus einzubeziehen.

Bei einem zufälligen Zusammentreffen auf einer Veranstaltung am Walberla fanden sie mit Pastoralreferentin Helga Deinhardt eine engagierte Mitstreiterin. Am 21. April 2016 schmiedeten sie zusammen mit Laien der Region ein konkretes Angebot, das am Anfang von manchen zögerlich angenommen wurde. Im Rückblick kann Deinhardt auf eine über die Jahre phänomenale Entwicklung stolz sein. "Zwei große Kirchen zusammenbringen, nichts Verbindliches, den guten Gott bewusst machen", nennt Pfefferle die Ziele.

Die Inhalte der Sommerkirche

Eine Veranstaltung, die von der Leichtigkeit lebt, die an die Menschen herangebracht wird, wie Pfefferle betont. Damit verbinden sich auch weltliche und regionale Bräuche, die eingebunden werden. Der Tourist wird aus seiner Sicht mit angesprochen.

"Auch wir haben viel Neues gelernt, das macht auch vertrauter", freut sich Gehret. So bieten kulturelle Veranstaltungen aus Kirche und Welt ein breites Feld. Gute Musikangebote in vielen Varianten sind ein fester Bestandteil. Mittlerweile so Deinhardt, bieten sich Gruppen auf Eigeninitiative an, mitzuwirken. Gute Beispiele dieses Jahr waren die Jagdhornbläser auf Sankt Moritz, wo die Kirche besichtigt oder das Einsiedlerhäuschen von Eustach Kern erklärt wurden.

Dann gab es völlig losgelöste Aufführungen wie in der Pfarrkirche St. Matthäus in Wiesenthau, wo ein Männerchor aus Nordrhein-Westfalen mehr als 150 Besucher mit Liedgut "Vom Meer in die Berge" auf eine musikalische Reise führte.

Ein Höhepunkt war in diesem Jahr die Besichtigung des Schlosses von Hundshaupten und seiner Kapelle, wo Baron von Pölnitz die interessante Geschichte des Schlosses näher brachte.

Junge und ältere Besucher kommen gerne zur Sommerkirche. Die Veranstaltungen wirken weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bis Bamberg und Nürnberg. Überraschend groß ist der Zuspruch der Bevölkerung aus der Region mit einem bemerkenswert stabilen Besucherkreis. Viele würden ungeduldig auf den nächsten Termin warten.

Gastwirtschaften gehören dazu

Zu Kirche und Kultur gehören auch die einheimischen Gastwirtschaften, jeweils zum Abschluss einer jeden Veranstaltung. Das Zusammensitzen, das Gespräch und die Gemütlichkeit sind ein wesentlicher Baustein und Zielsetzung der Sommerkirche. Das kommt auch bei den Gastwirten gut an, die bereitwillig ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen. Pfefferle kümmert sich dabei um die Öffentlichkeitsarbeit.

Visionen für die Zukunft

"Wie weit gehen wir künftig regional?", wirft Pfefferle eine logische Frage auf. "Das Walberla ist prägend, in diesem Raum sollten wir bleiben", mein Gehret. Darin sind sich alle drei auch schnell einig. "Vielleicht künftig auch eine Winterkirche", fragt Deinhardt in den Raum. Das Halbjahr braucht man aber zur Vorbereitung. Die Sommerkirche ist zudem ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Sommerkirche wird es weiter geben, davon sind alle überzeugt, auch wenn damit viel Idealismus und Organisation verbunden ist. Um die zehn Veranstaltungen sind für das nächste Jahr geplant. Die Erfolgsstory soll weitergehen.