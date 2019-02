Wenn Henry Zimmerman und Marcus Green im Wilden Westen pokern

"Für alle, die lachen wollen", so lautete das Motto des Faschingsvereins Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein bei seinem traditionellen Gastauftritt in Obertrubach. Der Saal des Bildungshauses war brechend voll, als sich Claudia IV. und Horst I. vom Kreuzberg sich die Ehre gaben, nach dem Einzug den Abend mit Prinzenrede und Tanz eröffneten und die Prinzengarde mit dem Gardetanz aufwartete. Unterhaltsam und mit viel Witz führten Präsident Stephan Dresel und seine Stellvertreterin Nadja Urschlechter durch den langen Abend. Sketche sowie Tänze der Juniorengarde, der "Wackelzähne" und der Tanzmariechen ergaben einen bunten Reigen. Bunt waren auch die Schautanzgruppe mit "Die Schöne und das Beast", das Weiberballett und zum Schluss das markante Männerballett. Zahlreiche Ehrengäste gaben sich ein Stelldichein, unter ihnen der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) aus Pinzberg), MdB Silke Launert (CSU, Bayreuth/Forchheim), Landrat Hermann Ulm (CSU), Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) aus Gößweinstein und Markus Grüner (CSU), Gemeindeoberhaupt von Obertrubach.

Lokale Themen

Viele Lacher gab es bei den treffsicher dargebotenen lokalen Themen auf der Bühne. Die geplante Doppelturnhalle war Gegenstand einer Parodie im Wilden Westen. Hier zocken Pokerspieler Henry Zimmerman (Hangörg Zimmermann) und Marcus Green (Markus Grüner) ebenso wie Joe Woelfel und der Postman (Bernd Reichel). Letztlich geraten sich die Revolverhelden Joe und sein Widersacher Green in die Haare. Joe beschuldigt Green des Falschspiels beim Pokern. Barkeeper Stephen Long geht dazwischen und schießt in seinem Saloon beide nieder und wähnt sich am Ziel, als er feststellt, dass er schon immer selbst Bürgermeister werden wollte.

Dorferneuerung Wolfsberg

An anderer Stelle greifen die Akteure die Dorferneuerung in Wolfsberg auf, wo Bruno Dresel und Erich Fiedler als Jäger und angeblich vehemente Gegner des Ausbaus der Staatsstraße den Autofahrern das Fürchten lehren wollen. Sie erwägen das Versetzen des Ortsdurchfahrts-Steins (OD), schikanieren als verkleidete Polizisten die Autofahrer und schieben dem zufällig des Weges kommenden Umweltminister Thorsten Glauber, der angeblich eben vom Sonnenstudio in Ebermannstadt kommt, den Tod eines so geschützten Bibers unter. Es fehlte nicht an Witz und Esprit an diesem Abend. Die Besucher kamen auf ihre Kosten. Stephan Dresel dankte vielen hinter und neben den Kulissen, die diesen Abend möglich machten, ein jedes Jahr ein Höhepunkt in Obertrubach. "FG Schwarz-Weiss forever and ever" stimmten alle mit Inbrunst am Ende eines gelungenen Abends an.