Weilersbach möchte Förderung für schnelleres Internet mitnehmen

In Reifenberg



Bürgermeister Gerhard Amon ( CSU ) stellte in der Gemeinderatssitzung Pläne vor, wie er es schaffen möchte, dass auch die letzten Flecken in der Gemeinde mit schnellem Internet versorgt werden können.Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat bereits die Erstellung eines sogenannten Masterplans beauftragt habe, der sich damit beschäftigt, in welchen Teilbereichen die Gemeinde noch nicht über eine zeitgemäße Breitbandversorgung verfügt. Zwar gäbe es in Weilersbach flächendeckend Internet, doch nicht überall sei die Leistung auch entsprechend so wie man es erwarten würde, erklärte Amon.Die Fördersätze würden aktuell bei 80 Prozent liegen; 20 Prozent müsste die Gemeinde an Eigeninvestition einbringen. Handlungsbedarf, die Schnelligkeit der Datenautobahn zu erhöhen, sieht Amon unter anderem in der Tannenwaldstraße und auch bei der Schule. Für Schulen gäbe es zwar eigene Förderprogramme mit 90 Prozent Zuschuss, allerdings sei dieses Programm auf eine Förderhöhe von 50.000 Euro begrenzt. Aufgrund der bei der Schule notwendigen umfangreichen Tiefbaumaßnahmen sei die Förderung durch die Begrenzung unzureichend.Sinnvoll ist nach Meinung von Amon auch, im neuen Baugebiet "Kirchenstraße" zusätzliche Leerrohre von der Gemeinde verlegen zu lassen, damit man dann den Telekommunikationsanbietern diese Rohre verkaufen oder an sie verpachten könne.Im Gemeindeteil Reifenberg habe man ein solches Vorgehen bereits erfolgreich praktiziert. Auch im Bereich von Unterweilersbach seien noch vereinzelte Anwesen vorhanden, die aufgerüstet werden könnten. Hier könnte man mit den Stadtwerken Ebermannstadt kooperieren, denn direkt an der Bundesstraße 470 sei eine Leitung der Stadtwerke verlegt, von der man auch Abzweigungen verlegen könnte. Amon schlug vor, auch die Pumpstationen des Abwasserzweckverbandes an das schnelle Internet anzubinden.Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) konnte sich mit der Förderquote 80/20 überhaupt nicht anfreunden. Seiner Meinung nach solle man mit der Beantragung von Fördermitteln noch abwarten. Er sei der Meinung, dass demnächst vielleicht bundesweit neue Förderprogramme aufgelegt würden, bei denen die Gemeinde eine noch bessere Förderquote erzielen könnte.Bis September müsse man die Fördergelder für das 80/20er-Programm beantragen, damit man überhaupt noch in den Genuss dieser Förderung kommen könne, informierte Amon. Er will jetzt noch mit dem Abwasserzweckverband sprechen, ob Bedarf für ein leistungsstärkeres Internet für die Pumpstationen bestehe.Der Rathaus-Chef bat die Gemeinderäte, sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken zu machen, wie man mit diesem Thema weiter umgehen und ob man den Förderantrag bis Dezember einreichen soll.